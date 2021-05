Horizon 2: Forbidden West zeigt sich auch auf neuen Screenshots beeindruckend bunt

Wie es sich für eine Ankündigung gehört, hier sind noch die neuesten Screenshots zu Horizon 2: Forbidden West, die natürlich quietsch-bunt daherkommen, wie es sich heutzutage für eine Endzeit gehört.

Saurier-Reiten gehört natürlich dazu! Dabei hilft wie schon zuvor der "magische" Hightech-Speer, mit dem Aloy die Monster übernehmen kann.

Gleiten dürfte eine der besten Arten sein, um schnell zischen den sehr vertikalen Ruinen und Felsen herumzukommen.

Bunt ist es ja. Aber der Schnee des ertsen Teils täuschte auch über die restliche Vegetation - oder den Mangel dieser in der Wüste - hinweg, es ist also keineswegs sicher, dass alles in Horizon 2: Forbidden West so farbenfroh daherkommt.

Stealth aus roten Büschen heraus. Es wird nach einer Sekunde klar, aus welchen Büschen Aloy ungesehen heranpirschen kann. Man sollte meinen, dass es der erste Akt eines Räuberlager wäre, diese Büsche abzuholzen.

Schwer zu sagen, was beeindruckender an der Gameplay-Demo zu Horizon 2 war: Das Cyber-Mammut...

... oder der Robo-Wal. So oder so, egal was sonst passiert, das Spiel dürfte uns ein paar denkwürdige Augenblicke schenken.

Mehr zum Gameplay und dem Trailer von Horizon 2: Forbidden West findet ihr hier und wenn ihr ganz mutig seid, könnt ihr es jetzt schon vorbestellen. Ein genaues Erscheinungsdatum ist aber immer noch nicht bekannt.