Horizon Forbidden West - Alle Flugschreiber und ihre Fundorte

In Horizon Forbidden West gibt es 12 Flugschreiber, die über die ganze Karte verteilt sind. Sie fallen in die Kategorie der Sammelobjekte und wenn ihr alle einsammelt, gibt es eine schicke Belohnung. Nicht alle der Flugschreiber sind einfach zu finden. Sie liegen immer in Flugzeugwracks, also oft weit oben. Daher ist es sinnvoll, mit der Suche zu warten, bis ihr nach der Mission die "Flügel der Zehn" in der Hauptquest ein Fluggerät bekommt.

Ihr habt zwar immer als lila Funksignal da, wenn ihr in den Fokus-Modus geht, aber vor Ort hat Horizon Forbidden West dann hier und da doch einen Trick auf Lager, um euch ein wenig herauszufordern. Mehr Tipps zu Horizon: Forbidden West findet ihr hier: Horizon Forbidden West - Komplettlösung, Tipps und Tricks. Jetzt aber die Fundorte aller zwölf Flugschreiber in Horizon Forbidden West:

Flugschreiber 1: Niemandsland

Am südlichen Ende der Niemandslande, auf dem Berg gleich oberhalb des Unterschlupfs dort, wo die roten Felsen auslaufen. Oben müsst ihr nur die Tür des Flugzeugs aufstemmen, weitere Hindernisse gibt es nicht. Sammelt der ersten Flugschreiber ein.

Niemandsland

Flugschreiber 2: Die Weißwacht-Gipfel

Diesen Flugschreiber findet ihr ein kleines Stück östlich der Basis am Rand der Berge. Fliegt vom Lagerfeuer der Basis auf der Ostseite nach Osten. Am Rand der Berge ist das Flugzeug an einer Klippe zerschellt. Benutzt den Greifhaken, um die beiden blauen Ankerpunkte wegzuziehen und so den Flugschreiber freizulegen.

Weißwacht-Gipfel

Flugschreiber 3: Zackentiefe

Der nächste Flugschreiber liegt unter Wasser. In den Niemandslanden müsst ihr zu dem südlichen Fluss an dessen West-Ende. Dort taucht ihr und seht zuerst den großen Flügel. Taucht zum Süd-Ende des Flugzeugs, hier könnt ihr die Tür aufstemmen und dahinter den Flugschreiber einsammeln, der fast am Cockpit liegt.

Zackentiefe

Flugschreiber 4: Der Sporn

Dieser Flugschreiber befindet sich in den Bergen östlich von Reinklang. Das riesige Trümmerfeld an der steilen Felsklippe ist nicht zu übersehen. Zwischen den Teilen des Flugzeugs sind ein paar Graser unterwegs, um die ihr euch zuerst kümmern solltet. Habt ihr eure Ruhe, dann schaut euch die Tür an. Sie braucht eine Energiezelle. Zum Glück liegt diese gleich bei den Trümmern östlich neben dem Wrack, nur wenige Meter weiter. Wenn ihr sie nicht gleich findet, sie taucht im Fokus auf. Drinnen schlagt ihr noch die Stahlblume auf, dann ist der Weg zum Flugschreiber frei.

Der Sporn

Flugschreiber 5: Blutzeichen

Dieser Flugschreiber liegt ein gutes Stück nordöstlich von Brennspeer, der markanten Siedlung in der Mitte der Karte. Er ist weit oben, fliegen zu können ist also sehr hilfreich. Das eine Ende des Flugzeugs hängt an einer Klippe, hinten am Ende habt ihr einen gelben Ankerpunkt. Springt da also hin, zieht euch in das Flugzeug und stemmt die Tür auf, um den Flugschreiber einzusammeln.

Blutzeichen

Flugschreiber 6: Stillsande

Dieser Flugschreiber liegt ein kurzes Stück nordwestlich von Glimmerwinkel, fast an der Reliktruine der Stillsande. Der eine Flügel ragt aus dem Sand, dahinter findet ihr etwas tiefer vergraben den Rest. Schlagt die Stahlblume auf, dann stemmt die Tür dahinter auf. Schließlich müsst ihr die Kiste hinten noch etwas vorziehen, um an den Flugschreiber zu kommen.

Stillsande

Flugschreiber 7: Der Gedenkhain

Um diesen Flugschreiber zu finden, geht ihr vom Gedenkhain aus die Straße lang nach Süden und an der Brücke seht ihr schon das Flugzeugwrack auf der anderen Seite über euch. Da ein guter Teil des Hügels nicht erkletterbar ist, müsst ihr vorn am Flugzeug auf der linken Seite hochklettern, das ist die einzige Stelle an diesem Hügel. Oben lauft ihr über das Flugzeug bis zu Heck. Dort lasst ihr euch auf der linken Seit des Flugzeugs auf den Boden fallen, wo ihr ein Triebwerk und eine Kiste seht. Von hier aus könnt ihr euch jetzt zu dem Ankerpunkt ziehen und kommt so in das Flugzeug. Stemmt die Tür auf und ihr habt den Flugschreiber.

Gedenkhain

Flugschreiber 8: Salzbiss

Dieser Flugschreiber liegt wieder weit im Norden, in dem abgelegenen Ort Salzbiss. Da das Flugzeug in diesem Falle praktisch der Ort ist, muss der Flugschreiber also irgendwo in Salzbiss liegen. Am Eingang des Ortes dreht ihr euch drinnen nach links um und findet den Händler. Hinten in seinem Laden ist eine Luke, die ihr mit dem Ankerhaken aufzieht. Krabbelt rein und am Ende findet ihr den Flugschreiber.

Salzbiss

Flugschreiber 9: Der Regenpfad

Im Süden des westlichen Regenwalds habt ihr den Beute-Unternehmer "Der Regenpfad", ein gutes Stück östlich von Dornmarsch. Das Flugzeugwrack findet ihr ein paar Meter nördlich des Beute-Unternehmers, aber passt auf, hier sind Pirscher unterwegs. Schlagt in der Mitte des Wracks die Metallblume auf, dann holt euch die Energiezelle, die hinter den Ranken lag. Diese setzt ihr auf der anderen Seite des Flugzeugs ein, dann öffnet ihr die Tür und holt euch den Flugschreiber.

Regenpfad

Flugschreiber 10: Knochenbleiche-Kluft

So weit oben wie dieser Flugschreiber in den Bergen liegt, solltet ihr bereits ein Fluggerät haben, sonst wird es anstrengend. Das Wrack liegt am nordwestlichen Ende der Berge, kurz vor der Küste. Ihr habt hier einen Unterschlupf mit Lagerfeuer, wo ihr praktischerweise auch gleich eine Energiezelle findet. Diese tragt ihr zum vorderen Teil des Wracks ein paar Meter in Richtung Westen. Dann geht die Tür auf und ihr könnt den Flugschreiber einsammeln.

Knochenbleiche-Kluft

Flugschreiber 11: Sitz der Wächter

In der Mitte zwischen Flutspitze und Dornmarsch an der westlichen Küste gibt es einen hohen Berg, der das Wasser überblickt. Hier liegt oben fast an der Spitze auf einer Hochwiese das Flugzeug. Im Flugzeug schiebt ihr einfach die Kiste aus dem Weg, dann kommt ihr auch schon an den Flugschreiber.

Sitz der Wächter

Flugschreiber 12: Insel der Türme

Im Nord-Westen von Landfall habt ihr die Ausgrabung und westlich davon eine kleine Bucht. Am südlichen Teil der Bucht habt ihr einen Wasserfall landeinwärts und oben auf dem Wasserfall liegt das Flugzeug. Von der Bucht aus kommt ihr nicht ran, da die Gegend schwer zu erklettern ist, also nähert euch von Westen aus. Der Flugschreiber liegt zwischen den Wrackteilen oben am Wasserfall am Cockpit.

Insel der Türme

Die Belohnung für die Flugschreiber

Und was macht ihr jetzt mit den zwölf Flugschreibern? Ihr bringt sie in den Gedenkhain. Hier findet ihr Untalla, die in der Nordwestecke herumstecht und mit einem Flugschreiber-Symbol markiert ist. Ihr habt sie auch als grünen Quest-Marker. Untalla handelt mit euch: Für einen Flugschreiber bekommt ihr einen Rohstoff. Keine Sorge, kauft einfach alles, sind genau zwölf Rohstoffe für zwölf Flugschreiber. Dann hat Horizon Forbidden West einen kleinen Bug: Eigentlich solltet ihr jetzt gleich eine legendäre Waffe bekommen. Aber ihr müsst erst mit Untalla noch einmal reden und wieder Flugschreiber abgeben auswählen, und zwar so oft, bis sie endlich eure Belohnung rausrückt: die Sprengschleuder "Die Flügel der Zehn". Damit ist die Flugschreiber-Quest abgeschlossen.

Eine legendäre Waffe als Belohnung.

Mehr zu Horizon Forbidden West findet ihr hier in der Komplettlösung von Horizon Forbidden West und auch in den Nebenquests sowie Aufträgen. Dazu findet ihr alle Brutstätten in Forbidden West gelöst, wie ihr auf die Langhälse kommt und wie man die Reliktruinen löst.