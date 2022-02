Horizon Forbidden West: Alle Jagdgebiete-Prüfungen - so holt ihr alle Ganzstreifen und Jägermedaillen

Ein Dutzend - also zwölf - Jagdgebiete-Prüfungen gibt es in Horizon Forbidden West. Diese verteilen sich auf vier Jagdgebiete mit je drei Prüfungen: Der Schrecken, Reinklang, Steilgebirge und Regenpfad. In jeder Prüfung kann man je nach Zeit, die man für sie benötigt, Viertel-, Halb- und Ganzsstreifen verdienen, die man auch Bronze, Silber und Gold nennen könnte. Für jeden Rang gibt es eine bestimmte Belohnung. Schafft man alle drei Prüfungen auf einem Rang, bekommt man zusätzlich eine "große" Viertel-, Halb- und Ganzstreifen-Belohnung.

Horizon Forbidden West - Inhalt

Diese Prüfungen sind nicht nur deshalb empfehlenswert, weil man hier exzellent die Grundlagen des Kampfes beigebracht bekommt. Sie lohnen auch, weil man damit neben wertvollen Ressourcen die sogenannten Jägermedaillen bekommt, die man im Schlund der Arena bei Dukkah gegen exzellente Ausrüstung eintauschen kann. Ihr erkennt die Jagdgebiete anhand eines Pfeil-und-Bogen-Symbols, bei dem der Pfeil anders als beim Jägerbedarf senkrecht zum Himmel zeigt.

Was ihr bisher gelernt habt, könnt ihr nun bei der dritten Prüfung anwenden. Scannt das Gebiet, bevor ihr euch herunterfallen lasst, und der Timer beginnt. Achtet auf die Fallen: Hängende Paletten mit Steinen können herunter geschossen werden und aufgeschichtete Baumstämme ergießen sich auf den Weg darunter, wenn ihr die Zielscheibe an der Vorderseite anschießt. Am besten, ihr geht ein Stück nach links, wo Schüsse auf die Energiezelle eines Wühlers zwei nahe Stürmer vor einem Holzstapel betäuben. Hier könnt ihr gleich mehrere Feinde auf einmal ausschalten. Auch kann es hilfreich sein, Schock-Stolperfallen unter diesen Fallen aufzustellen. Die Prüfung ist eigentlich ganz einfach und mit drei Minuten auch nicht zu geizig, was die Zeit angeht.

Für diese Prüfung bekommt ihr den Schock-Kriegerbogen. Für einen Ganzstreifen müsst ihr hier binnen drei Minuten drei Maschinen betäuben, indem ihr die Energiezellen von Wühlern mit Schockschaden zu überladen - denn die Überladung führt zu einem EMP-Stoß, der nahe Feinde ausknockt. Der Schlüssel hier ist, die Energiezellen der Wühler dann zum Überladen zu bringen, wenn auch andere Maschinen in der Nähe sind. Lasst euch am linken Seil herunterfallen, bewegt euch geduckt erst mal auf der flachen Anhöhe nach links und nutzt das Gras, um zu schauen, wo sich Wühler den hier grasenden Stürmern nähern. Markiert die Energiezellen der Wühler, damit sie einfacher zu treffen sind und schießt dann, wenn andere Gegner nahe sind. Sobald drei Feinde betäubt sind, ist die Prüfung geschafft.

Eine einfache Übung zum Start. Für einen Ganzstreifen sollt ihr binnen zwei Minuten zwei Wühler-Energiezellen besorgen. Lasst euch am linken Seil herunterfallen, wählt euren besten Jäger- oder Scharfschussbogen mit Pfeilen, die einen höheren Abriss- als Stoßschaden haben und scannt die Wühler, die hier herumlaufen. Markiert ihre Energiezellen am Hinterteil und schießt dann mit aktivierter Konzentrationszeitlupe aus geduckter Haltung aus dem roten Gras heraus auf die Energiezellen. Lasst euch ansonsten auf keinen Kampf ein. Sobald ihr zwei Energiezellen aufgehoben habt, ist die Prüfung geschafft.

In dieser Prüfung habt ihr eineinhalb Minuten Zeit, um drei der Maschinen mit einem Stillen Schlag zu erledigen. Die Routen der Feinde kennt ihr bereits - ebenso wie das allgemeine Vorgehen: Ab ins Gras oder auf die Säulen hochziehen und dann mit R1 zuschlagen, wenn das Symbol für einen stillen Schlag eingeblendet wird. Lauft dem linken Gegner geduckt nach Norden hinterher, wo ihr ihn mit einem stillen Schlag erledigt. Ein Stück weiter im Osten ist rotes Gras und der Endpunkt der Patrouille des Feindes, der in der ersten Prüfung die zweite Kiste (die im Osten) bewachte. Wartet, bis er bei euch ankommt, erledigt ihn und zieht euch dann auf die Säule hinter euch hoch, um westlich den letzten Gegner zu finden. Den könnt ihr am besten von einem der gespannten Seile oder einer Säule von oben töten.

Nutzt anschließend die Säulen, an denen ihr euch hochziehen könnt, um in den Bereich im Osten (also rechts von der ersten Kiste) die nächste Kiste zu erreichen. Wartet, bis die Maschine, nach Norden (links) wegläuft, lasst euch ins rote Gras nahe der Kiste fallen, die ihr lootet. Folgt dann der Maschine schleichend, bis sie am Umkehrpunkt ihrer Route ankommt, und wartet im Gras, bis sie zur zweiten Kiste zurückkehrt. Hier schaut ihr nun nach oben, zieht euch auf die Säule hoch und gleitet zur letzten Kiste hinüber, die ihr mehr oder weniger unbehelligt looten können solltet. Auf dieser Route ist die Prüfung unter zwei Minuten zu schaffen. Ihr habt also genug Zeit.

Speichert vor Beginn der Prüfung, dann spart ihr euch das zurücklaufen, solltet ihr bei dieser Prüfung in einen Kampf verwickelt werden. Zur Prüfung selbst: Hier sollt ihr für einen Ganzstreifen binnen 3:30 drei Truhen looten, ohne von den Maschinen entdeckt zu werden oder eine von ihnen zu beschädigen. Ein gelbes Symbol, also auf euch nur leicht aufmerksam gewordene Gegner, Mit dem Mut-Stoß Tarnpirscher vom Fähigkeigenbaum Eindringling geht es etwas einfacher, da ihr dadurch gewissermaßen unsichtbar seid. Rutscht das linke Seil hinunter, duckt euch ins Gras und wartet, bis die Maschinen vorbeigezogen sind. Dann lootet ihr die erste Kiste vor euch.

Jagdgebiete - Steilgebirge

Im Steilgebirge meistert ihr Frost- und Plasma-Munition und die Handhabung des Häckslers.

7. Frostprüfung

Für diese Prüfung müsst ihr drei Brüllrücken so mit Frostmunition bearbeiten, dass sie eingefroren wird und so den Brüchig-Zustand erreichen. Für die Ganzstreifen-Belohnung müssen die Brüllrücken binnen 3:00 Minuten liegen. Die Prüfung startet, sobald ihr eines der Seile hinunterrutscht.

Zunächst einmal: Stellt sicher, dass ihr genügend Ressourcen dabeihabt, um zwischendurch neue Pfeile zu bauen (Rainholz vor allem). Dann Speichert ihr am Lagerfeuer manuell, um nicht zwischen einzelnen Versuchen neue Zutaten suchen zu müssen.

Beachtet auch, dass In der Mitte der Arena ein vierter Gegner auf und ab geht, ein Rollrücken, dem ihr aus dem Weg gehen müsst. Sonst schafft ihr es zeitlich nicht. Schlittert das linke Seil hinunter zu dem Frost-Brüllrücken, der gerade nach Südwesten den Hügel hinaufgeht.

Mir gefiel die Taktik, mit einem Seilwerfer mit Elementarschaden erst zwei Treffer zu setzen und dann mit meinen besten Frostpfeilen auf den großen Tank am Rücken oder den Kehlsack zu schießen. Ist das Frost-Symbol gefüllt, ist der Brüchig-Zustand erreicht und ihr solltet auf Pfeile mit Stoß- beziehungsweise Aufprallschaden wechseln, um den Tank und den Kehlsack abzuschießen. Der Mut-Stoß "Fernkampf-Meister" aus dem Jägerin-Fertigkeitenbaum ist hilfreich dabei, die Teile zu zerstören und den Biestern danach den Rest zu geben. Beachtet auch die lila glühenden Säulen, die ab und an aus dem Bauch der Maschinen herausschauen.

Nun zum Frost-Brüllrücken, der weiter im Südosten ist. Lauft einfach weiter die Anhöhe entlang, die der erste Gegner hinaufging. Auf diesem Wege entgeht ihr dem Rollrücken in der Mitte ganz gut. Auch diesen Frost-Brüllrücken erledigt ihr auf dieselbe Weise, bevor ihr nach Norden herum den letzten Brüllrücken, ein Säure-Exemplar angeht. Für alle funktioniert im Grunde die gleiche Taktik: Festsetzen mit Seilwerfer, dann mit Eis brüchig machen.

8. Häckslerprüfung

Um in dieser Prüfung den Ganzstreifen zu erhalten, müsst ihr sie in 2:00 Minuten schaffen. Außerdem braucht ihr hierfür einen Häcksler, den ihr zur Not beim nahen Jäger auch kaufen könntet. Häcksler nehmen an Stärke zu, wenn ihr die zurückprallenden Projektile wieder auffangt, indem ihr euch in ihre Flugbahn stellt, wenn sie zurückkommen. Achtet also genau auf ihre Flugbahn, die leicht glühend angezeigt wird. Seid ihr nah genug, fängt Aloy sie dann von selbst. Wenn ihr dasselbe Projektil drei Mal fangt, explodiert es beim nächsten Wurf für massiven Schaden.

Am einfachsten sind Häcksler zu bedienen, wenn ihr recht weit vom Gegner entfernt steht und ihr das Spiel auf den Performance-Modus stellt. Dann läuft das Spiel flüssiger und die Geschosse sind leichter zu erkennen. Ihr beginnt am besten mit dem Säure-Brüllrücken und nehmt euch dann im hinteren Bereich den Frost-Brüllrücken vor. Ihr müsst zwei Brüllrücken mit einem voll aufgeladenen Häcksler treffen. Theoretisch reichen also acht Würfe. Das ist in zwei Minuten locker zu machen.

9. Plasmastoss-Prüfung

Zeit, eure besten Plasmawaffen auszupacken (der Plasma-Bolzenschießer vom nahen Händler tut's aber auch). Der Elite-Seilwerfer ist jedoch wie immer meine liebste Waffe, aber auch der starke Eissturm-Bolzenschießer lässt sich alternativ mit Plasmamunition ausstatten. Hier geht es darum, den Rollrücken binnen zwei Minuten zu erledigen, wenn ihr die höchste Belohnung einfahren wollt. Bei Plasma-Munition ist das so: Dass ihr versuchen müsst, möglichst viel Schaden anzurichten, wenn der Elementarzustand-Anzeiger für Plasma komplett gefüllt ist und der Timer langsam runter tickt. Am Ende des Timers gibt es dann eine Explosion, die den Schaden potenziert, den ihr währenddessen angerichtet habt.

Das Wichtigste in dieser Herausforderung ist, sich von den nahen "Brüllrücken" nicht ablenken zu lassen und weil Munition für Plasmawaffen recht kostspielig herzustellen ist, solltet ihr auch vor dieser Prüfung am Lagerfeuer manuell speichern. Guten Schaden am Rollrücken richtet ihr derweil an, wenn ihr ihn an euch vorbeirollen lasst und ihm dann von hinten in die glühende Turbine schießt.