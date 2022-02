Horizon Forbidden West - Alle Maschinenrennen und wie ihr sie gewinnt

In Horizon Forbidden West warten vier Maschinenrennen darauf, dass ihr an ihnen teilnehmt und sie gewinnt, damit ihr euch als unbeirrbarer Maschinenreiter beweist. Im Grunde ist das hier Mario Kart auf Roboter-Pferden, mit ungleich schlechterer Steuerung. Diese Rennen sind zunächst versteckt und schalten dann das jeweils nächste frei, sobald ihr eines gewonnen habt. Vor allem lohnen sich die Rennen, weil ihr durch einen Triumph in allen vieren nicht nur den legendären Kriegerbogen Carjas Verderben erhaltet, aber auch, weil ihr im Rahmen dieser Quest einen alten Bekannten wieder trefft.

Horizon Forbidden West - Inhalt

Im Folgenden wollen wir euch allgemeine Taktiken für die Rennen erklären und euch ihre Fundorte auf der Karte anzeigen, damit ihr euch schnell den tollen Kriegerbogen ins Inventar stecken könnt.

So siegt ihr in den Maschinenrennen

In jedem der Rennen geht es auf Stürmern eine nicht zu kurze Runde lang gegen sechs anderen Reiter, wer als erstes durchs Ziel kommt, gewinnt. Dabei kommt es nicht nur auf reiterisches Können an, ihr könnt auch einen Kriegerbogen einsetzen. Allerdings nur mit der Munition, die an Leinen über der Rennstrecke hängt. Die müsst ihr per Dreieckstaste einsammeln, wenn ihr daran vorbeikommt. Im Programm sind normale Pfeile, Schock-Pfeile und Abriss-Pfeile (von letzteren bekommt man pro Paket nur einen). Außerdem gibt es mit Lohestärkung einen Turbo, eine Schockfalle, die ihr wie eine Mario-Kart-Bananenschale hinter euch fallen lasst und einen elektrischen Stoß, der nahe Feinde im Umkreis trifft.

Ihr startet immer als Letzte ins Rennen und müsst dann sechs Plätze gutmachen. Beachtet, dass der Stürmer, den ihr reitet, gerne an der Streckenbebauung festhängt, weshalb ihr die Kurven nicht wie in einem klassischen Rennspiel so eng wie möglich nehmen solltet. Denn dann lauft ihr Gefahr, am Rand hängenzubleiben. Konzentriert euch auf der Strecke auf die Lohestärkung (also den "Turbo") und die normalen Pfeile - zwei Treffer hauen einen Gegner vom Pferd und stellen für euch einen gewaltigen Zeitgewinn dar. Auch die einzelnen Abrisspfeile sind eine gute Idee. Vor allem zu Beginn, wenn noch viele Reiter nah beieinander sind. Denn dann wirft die Explosion potenziell gleich mehrere Konkurrenten von ihren Mecha-Rossen.

Mario-Jingle hier abspielen.

Besonders gut sind diese Dinger, wenn ihr Verfolger zurückwerfen wollt: Schaut nach hinten, indem ihr den Bogen zieht und L3 reinklickt, und schießt dann auf eure Gegner hinter euch. Achtung: Bei diesen Pfeilen solltet ihr ein Stück weit entfernt sein. Die Schock-Pfeile fand ich dagegen weniger wirksam und habe sie eher gemieden, ein normaler Pfeiltreffer lässt einen Feind schon seitlich vom Sattel baumeln. Danach braucht es nur noch einen Hieb mit dem Speer oder einen zweiten Pfeil und er ist für ein paar Sekunden aus dem Rennen.

Auch auf euch wird natürlich geschossen. Seht ihr das blinkende Ausrufezeichen am Bildrand, legt gerade jemand auf euch an. Dann haltet ihr die Quadrattaste, um nicht getroffen zu werden. Werdet ihr es doch, drückt ihr schnell R2, um euch zu berappeln. Achtet besonders auf diese Anzeige, weicht aus und versucht, nicht an Gegnern oder Streckenteilen hängenzubleiben und ihr habt schon gute Karten, euch weiter vorne zu platzieren. Ansonsten gilt: Lohestärkung und normale Pfeile sind eure Freunde.