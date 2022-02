Horizon Forbidden West: Alle Reitmaschinen und wie ihr fliegen könnt

Auch in Horizon Forbidden West ist es wieder möglich, diverse Maschinen zu überbrücken. Tatsächlich geht das mit der großen Mehrheit der 43 Metallwesen, die ihr in Guerrillas Open-World-Hit vor den Bogen bekommt. Die einzelnen Überbrückungen dafür schaltet ihr in den Brutstätten frei, über die ihr im Artikel Horizon Forbidden West - Alle Brutstätten gelöst und ihre Fundorte auf der Karte mehr erfahrt.

Horizon Forbidden West - Inhalt

Sechs Brutstätten gibt es insgesamt, zwei löst ihr während der Story von selbst. Mit jeder Brutstätte, die ihr löst, stehen euch in eurer Basis, in Aloys Raum mit der Werkbank, am Fabrikationsterminal neue Überbrückungen zum craften bereit. Meist müsst ihr dafür eine oder mehrere Komponenten der entsprechenden Maschinen aufbringen, weshalb es sein kann, dass ihr euch erst auf die Jagd begeben könnt.

Am Fabrikationsterminal in Aloys Zimmer in der Basis stellt ihr Überbrückungen für Maschinen her.