Horizon Forbidden West bekommt mit Patch 1.08 die nächsten Verbesserungen

Guerilla Games geht mit den Updates für Horizon Forbidden West in die nächste Runde. Wie immer sind zahlreiche Änderungen einiger Quests dabei, Grafik-Verbesserungen und Bug-Fixes.

Alle Tage wieder...

"Wir haben gerade Patch 1.08 veröffentlicht. Vielen Dank an alle, die uns über das Support-Formular ihre Probleme mitgeteilt haben. Bitte tut dies auch weiterhin für alle Bugs, die ihr in Horizon Forbidden West findet", schreibt Guerrilla auf Reddit und warnt Leser der Patch-Notizen im selben Atemzug vor möglichen Spoilern.

Vor allem Kleinigkeiten, die beim Spielen unangenehm ins Auge fallen, stehen im Fokus des aktuellen Updates. So wurden Aloys Atemgeräusche in einer bestimmten Zwischensequenz angepasst und ein Bug behoben, bei dem Aloy einfach trocken aussieht, wenn sie aus dem Wasser steigt.

Auch NPC-Animationen, Crashes und einige Quest-Probleme wurden in Patch 1.08 angegangen. Grafisch dürfen sich Spieler von Horizon Forbidden West über die visuelle Verbesserung von Schatten und Wolken freuen sowie einigen weiteren Grafikkorrekturen.

Hier lest ihr die vollständigen Patch-Notizen: