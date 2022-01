Horizon Forbidden West: Die Schauspieler melden sich zu Wort

Der Release von Horizon: Forbidden West rückt immer näher und nun präsentiert Entwickler Guerilla Games die Schauspieler hinter Aloy und ihren Gefährten. In einem siebenminütigen Video kommen die Stimmen hinter den Charakteren zu Wort.

Lernt die Menschen hinter den Figuren kennen

Ashley Burch - Aloy: Den Anfang macht die Schauspielerin von Aloy. Sie erzählt, es sei ein tolles Gefühl gewesen, diese vielschichtige und interessante Kriegerin zu spielen. Im Laufe der Zeit habe sie "den Rhythmus mit ihr gefunden". Wenn ihr mehr über Aloys persönliche Entwicklung lesen wollt, ist Judiths Artikel sehr zu empfehlen.

Lance Reddick - Sylens: Reddick beschreibt Sylens als mysteriös, psychologisch komplex und sehr intelligent. Er ließe sein Umfeld gerne merken, dass er niemanden sonst für gleichermaßen klug hält. Der Schauspieler ist von der "coolen Geschichte" und der tollen Welt begeistert und freut sich auf die Reaktion der Fans.

Noshir Dalal - Kotallo: Der Krieger steht in Horizon: Forbidden West am Tiefpunkt seines Lebens. Trotzdem hilft Kotallo seinem Häuptling dabei Frieden zwischen den Stämmen zu stiften.

Kotallo und Aloy aus Horizon: Forbidden West.

Carrie-Anne Moss - Tilda Manipulative Charaktere zu spielen, liebe sie sehr, erklärt Moss. Zudem war sie sehr erfreut über die Freiheiten, die ihr als Künstlerin am Set gewährt wurden.

John MacMillan - Varl Varls Entwicklung stand für Schauspieler MacMillan im Vordergrund. Er werde erwachsener, selbstbewusster und wissbegieriger. Auch fordere er Aloy auf eine gesunde Art und Weise heraus.

John Hopkins - Erend Erends Beziehung zu Aloy habe seit ihrem Verschwinden nach seiner Rettung gelitten, sagt Hopkins. Trotzdem bleibe er ein loyaler Unterstützer der rothaarigen Kriegerin und spielt in Forbidden West eine wichtige Rolle, die Hopkins sehr beeindruckt hat.

Aloy und Erend aus Horizon: Forbidden West.

Erend freundet sich im Laufe der Zeit immer mehr mit Varl an, da die beiden lernen müssen im Team zu arbeiten, um Aloy auf ihrer Mission zu helfen. Am Set habe sich zwischen den Schauspielern von Erend und Varl eine ebenso starke Freundschaft entwickelt, erklären die beiden.

Insgesamt habe sich der Cast vergrößert und zeitweise haben bis zu zehn Schauspieler gleichzeitig am Set gespielt. Das hat dem Cast ermöglicht trotz vieler Punkte und Geräte am ganzen Körper miteinander zu interagieren, was nicht selbstverständlich bei der Arbeit an einem Videospiel ist. Dadurch sei eine Atmosphäre wie auf einer Theaterbühne entstanden, heißt es im Video.

Horizon: Forbidden West erscheint am 18. Februar für PS4 und PS5.