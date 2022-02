Horizon Forbidden West: Diese Tricks hat Aloy in ihrem neuen Abenteuer drauf!

Im ersten Teil hat die Jägerin Aloy schon einige ihrer Fähigkeiten im Kampf mit den gefährlichen Maschinen ihrer Welt bewiesen - Bogenschießen, schleichen, Fallen stellen und mehr. Ein neues Abenteuer erfordert jetzt aber ganz neue Kniffe, die der mutige Wildfang in Horizon Forbidden West beweisen muss. Deshalb fühlen wir der Jägerin mal auf den Zahn: Aloy, warum fühlen Sie sich für den neuen Job im verbotenen Westen gewachsen?

Was sind ihre Stärken?

In Forbidden West winkt euch für Aloy ein ganz neuer Skilltree, Jagen und Heimlichkeit stehen bei ihr aber wieder hoch im Kurs. Diese Qualifikationen hat sie für das neue, aufregende Gebiet sogar verbessert.

Neu in Aloys Lebenslauf ist jetzt, dass sie sich statt an Maschinen auch wie ein Assassine an ihre Feinde heranpirschen kann - es gibt also ein bisschen Horizon: Forbidden Creed oder so. Tatsächlich kann sich Aloy nämlich jetzt an Gegner heranpirschen und diese unauffällig ausschalten, damit sie nicht nach Verstärkung rufen können - Ezio wäre stolz auf sie.

Attentäter-Aloy schleicht sich im neusten Teil wieder an mechanische Feinde heran, aber jetzt auch an menschliche Gegner.

Ansonsten hat Aloy im Sequel neue Kniffe, um Nahkampf- und Fernkampf-Angriff gut miteinander zu verbinden. Mit dem Skill Resonator-Stoß könnt ihr etwa eure Nahkampfwaffe aufladen, bis ihr Gegner mit einer heftigen Bomben-Explosion ausschalten könnt. Außerdem gibt es den aufladbaren Mut-Stoß mit 12 verschiedenen Varianten, die ihr über den Skilltree freischalten könnt - um nur ein paar der neuen Aloy-Fertigkeiten zu nennen.

All diese Fähigkeiten müsst ihr an verschiedenen Stellen clever einsetzen, um das Leben im verbotenen Westen ideal zu meistern. Auf der PS5 soll obendrein der DualSense-Controler dafür sorgen, dass sich diese ganzen Aktionen besonders echt anfühlen und ihr sie wie am eigenen Leib erlebt.

„Vom Geröllrumpeln beim Schieben einer Kiste bis zum Gefühl einer sich lösenden Winde beim Benutzen des Zugwerfers - ihr spürt den Widerstand der adaptiven Trigger beim Ziehen“, erklärt dazu Lead Systems Designer David McMullen.