Horizon Forbidden West glänzt mit 5 Schwierigkeitsstufen und Linkshänder-Unterstützung

Damit jeder Spieler von Horizon: Forbidden West auf seine Kosten kommt, hat Entwickler Guerilla Games nun die vielen Optionen zur Barrierefreiheit vorgestellt, die euch im Spiel zur Verfügung stehen.

Für jeden Spieler die richtige Einstellung

Bereits zu Beginn der Entwicklung stand für den Entwickler fest, dass Horizon: Forbidden West in Sachen Barrierefreiheit glänzen sollte. Mit diesen Einstellungen setzt Guerilla Games sein Ziel in die Tat um:

Untertitel: Diese sind bereits aktiviert, wenn ihr das Spiel startet und können nach Bedarf angepasst oder ausgestellt werden. Ihr könnt die Sprache, eine neue Hintergrundfarbe und die Schriftgröße jederzeit ändern.

Hier seht ihr einige der Einstellungsmöglichkeiten in Horizon: Forbidden West.

Schwierigkeit: Ihr könnt euch für eine der fünf Schwierigkeitsgrade entscheiden, die zusätzlich individuell angepasst werden können. Etwa könnt ihr so den Schaden oder die Kampfgeschwindigkeit von Aloy einstellen.

Controller-Optionen: Damit ihr genauso intuitiv kämpfen könnt wie Aloy, habt ihr freie Hand bei der Tastenbelegung und auch eine Linkshänder-Unterstützung wird geboten. Mit dem Co-Pilot-System könnt ihr einem zweiten Spieler mit Benutzerkonto und Controller Zugriff auf das Spiel ermöglichen und die Bewegungssensor-Steuerung ermöglicht besonders präzise Schüsse. Auch die Vibrationsstärke der adaptiven Trigger des DualSense-Controllers kann eingestellt werden.

Gameplay-Hilfen: Hier könnt ihr einstellen, wie sehr das Spiel verlangsamt werden soll, wenn ihr das Waffenrad dreht oder die Zielhilfe einschaltet. Die Dauer von "Konzentration" kann verlängert und viele weitere Fähigkeiten automatisiert werden. Fallt ihr aus großer Höhe, setzt Aloy etwa den Schildflügel, Sprint oder Heilung ohne euer Zutun ein.

Zusätzlich könnt ihr alle möglichen Klettermöglichkeiten und Wege zum nächsten Ziel markieren. Auch kleine Pop-Up-Erinnerungen, die euch hilfreiche Infos geben, könnt ihr ein- oder ausschalten. Einige dieser Einstellungen funktionieren fairerweise nur in den leichteren Schwierigkeitsgraden.

Audio- und Grafik: HUD, Bewegungsunschärfe, Kamera-Verwackeln... All diese Dinge könnt ihr in den Einstellungen anpassen. Auch in Sachen Audio habt ihr einige Möglichkeiten, wie etwa die separaten Lautstärkeregler für Musik, Sprache und Soundeffekte sowie einen Mono-Modus. Geräusche wie Schüsse und Explosionen könnt ihr gezielt leiser oder lauter stellen.

Auf dem PlayStation Blog könnt ihr euch sämtliche Einstellungen noch einmal genauer anschauen. Horizon: Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022 für PS5 und PS4.