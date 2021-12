Horizon: Forbidden West ist auf der PS5 fast 100 GB groß, Preload-Datum bekannt

Obwohl es noch ein paar Monate bis zur Veröffentlichung von Horizon: Forbidden West dauert, sind nun Details zur Download-Größe und dem Preload-Datum auf der PS5 bekannt geworden.

Macht Platz auf der Festplatte, hier kommt Aloy!

Die Informationen stammen von dem bekannten PlayStation-Network-Data-Scraper PlayStation Game Size. Wir haben die Daten zur Fortsetzung von Entwickler Guerilla Games' beliebten Abenteuer für euch kompakt aufgelistet:

Download-Größe: 96,350 GB (ohne Day-One-Patch)

Preload: 11. Februar 2022

Veröffentlichung: 18. Februar 2022

Fast 100 GB ist Horizon: Forbidden West auf der PlayStation 5 groß - und dabei ist gerade die Next-Gen-Konsole ein König der Komprimierung. Es ist also wahrscheinlich, dass der Titel auf der PS4 über den 100 GB liegt. PlayStation Game Size merkt jedoch auch an, dass die Download-Größen in der Datenbank oft zehn bis 20 GB größer sind als auf der Konsole.

Fest steht zumindest, dass sich Entwickler Guerilla Games viel Mühe dabei gegeben hat, das Game auch auf der Current-Gen richtig gut aussehen zu lassen. Und egal, wie groß es letztendlich wird, habt ihr immerhin eine ganze Woche Zeit, um ein wenig Platz auf der Konsole zu schaffen und das Spiel bereits vorab herunterzuladen.