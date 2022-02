Horizon Forbidden West: Kojima entwickelte eine Funktion schon für Death Stranding

Dass Kojima Productions früher in enger Partnerschaft mit Sony stand, ist ja bekannt. Zwar plant der gefeierte Entwickler mittlerweile eine Zusammenarbeit mit Xbox, die bereits in den Startlöchern steht, die frühere Kollaboration sorgt aber noch immer für Überschneidungen zwischen den Entwicklerstudios.

Wie Wccftech schreibt, hatten Sony und Kojima in früheren Gaming-Tagen ja eine enge Zusammenarbeit und da könnte sich Guerilla Games ja für Horizon einiges abgeguckt haben.

Zum Beispiel verwenden Kojima Productions mit der Decima-Engine von 2013 dieselbe Grundlage für einige ihrer Spiele. Diese bildete nämlich die Basis der Horizon-Spiele und von Death Stranding.

Farbige Markierungen beim Scannen helfen Sam, seine Umwelt zu untersuchen.

So kommt es natürlich zu Überschneidungen im Gameplay in diesem Fall von einem recht prägnanten Featrue in Horizon Forbidden West: Aloys Fokus, das kleine Gerät auf ihrem Ohr. Eben das zeigt ihr nämlich Informationen zu ihrer Umgebung an, wichtige Punkte lassen sich scannen und Gefahren und deren Stärke werden ebenfalls angezeigt. Ebenso verhält es sich auch mit dem BB von Sam Bridges in Death Stranding. Dieser Hightech-Apparat zeigt markiert ebenfalls bestimmte Wege mit farbigen Linien und ähnelt so Aloys Fokus, vor allem bestimmten Funktionen im Sequel.

Während es Aloys Fokus auch schon in Teil 1 gab, hat er in Fobidden West nun einige neue Features, so zum Beispiel, der Jägerin beim Klettern zu helfen. Da sie sich nun freier an Felswänden entlanghangeln kann, hilft das Scannen der Umgebung dabei, die richtigen Wege zu finden. Die Funktionen vom BB in Death Stranding wurden hier also in etwas anderer Form weiterentwickelt.

Okay, rein Story-technisch unterscheiden sich die beiden natürlich sehr, denn während es sich beim Fokus nur um diesen kleinen Hightech-Ohrstecker handelt, ist BB, das "Bridge Baby", das ikonische Baby im Glas, das Sam auf seinen Reisen immer dabei hat - ein etwas aufwendigeres Accessoire.

Horizon Forbidden West gibt es seit gestern - dem 18.02. - für PS4 und PS5.