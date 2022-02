Horizon Forbidden West: So funktionieren Feuerglimmer und Metallblumen

In Horizon Forbidden West stoßt ihr immer wieder mal auf zwei Dinge, die euch früh im Spiel etwas ärgern dürfte: Feuerglimmer und Metallblumen mit Ranken dahinter. Seid ihr noch früh im Spiel unterwegs, gibt es nicht viel, was ihr damit anfangen könnt, außer den Kopf schütteln und weiterziehen. Aber keine Sorge, das ändert sich relativ bald. So funktionieren Feuerglimmer und Metallblumen in Horizon Forbidden West:

Feuerglimmer ist eine Art rote Koralle, die an manchen Wänden wächst und auch auf der Karte angezeigt wird. Ihr könnt draufhauen, aber da passiert nicht viel.

Feuerglimmer in Horizon Forbidden West sieht ganz hübsch aus.

Metallblumen werden auch auf der Karte angezeigt, auch ihnen könnt ihr erst mal nichts anhaben. Diese rautenförmigen Konstrukte stehen herum und hinter ihnen wachsen undurchdringliche Ranken über Eingänge oder Schalter.

Diese Metallblumen findet ihr früh, könnt sie aber erst weit hinten inder Hauptquest auch öffnen.

Um beide Hindernisse zu überwinden, müsst ihr einfach ein wenig Geduld haben und die Hauptquest weit genug spielen.

Die erste wichtige Hauptquest ist "Tor des Todes". Hier bekommt ihr die Fertigkeit mit Aloys Stab zu dem Feuerglimmer zu gehen, diesen Stab in die Korallen zu rammen und diese explodieren zu lassen. Das heißt auch, dass ihr, wenn ihr das tut, ein wenig auf Abstand geht, bevor der Feuerglimmer explodiert. Keine Sorge, wenn ihr nicht gerade sehr angeschlagen seid, wird euch das nicht umbringen, aber unnötiger Schaden muss ja nicht sein.

Der Anzünder hat seinen Namen zu recht, macht er doch genau das mit dem Feuerglimmer.

Die zweite Hauptquest ist "Samen der Vergangenheit". Hier lernt Aloy einen Trick zu den Metallblumen. Ist das passiert, könnt ihr zu jeder Metallblume hingehen, dreimal mit eurem Stab dagegen schlagen und dann mit L1 die Blume vernichten. Das vernichtet auch die Ranken und ihr könnt erreichen, was auch immer so zuvor verborgen blieb.

Mit dem Rankenschneider öffnet ihr die Metallblumen.

Sowohl das Feuerglimmer- wie auch das Metallblumen-Upgrade könnt ihr also gar nicht verpassen, sie verstecken sich nicht hinter einer Nebenquest. In den Bereichen, die ihr so öffnen könnt, findet ihr meist Ressourcen. Vor allem aber braucht ihr diese Fertigkeiten in den späteren Reliktruinen, die sich sonst nicht lösen lassen.

