Horizon Forbidden West: So komplex sind die neuen Maschinen - und ziemlich cool!

Das coolste und besonderste in Horizon Zero Dawn? Na klar: die irren Maschinen irgendwo zwischen Urzeitewesen, Monster und Roboter. Ich meine: Robos haben immer eine Faszination, gefährliche KIs außer Kontrolle sowieso und fertig ist die Horizon-Formel, zumindest was die Super-Fauna angeht. Die wird im zweiten Teil noch irrer, denn die neuen Maschinen haben es in sich: komplexer, gefährlicher und noch cleverer, vom Mecha-Mammut bis zum Elektro-Vogel.

Hier erzählen wir euch, welche Mechas euch erwarten - also SPOILER-WARNUNG für alle, die ganz frisch an das Spiel herangehen wollen.

Der Bebenzahn: Manni, das mürrische Maschinen-Mammut Schon im ersten Teil war das Besondere an den Maschinen, dass sie sich an echten Tieren oder Urzeit-Giganten orientieren, so auch im zweiten Teil. Und was könnte man sich Cooleres vorstellen als ein Mecha-Mammut? Wenig. Im Trailer zum Sequel gab es das schon zu sehen: Es ist eine wandelnde Mecha-Kriegsmaschine mit dem Namen Bebenzahn und eines der fiesesten Viecher im zweiten Spiel. Das riesige Mammut ist zwar behäbig, aber auch extrem robust und kann - wie viele andere Maschinen - auch von Gegnern kontrolliert werden, die den Bebenzahn wie ein Belagerungsinstrument verwenden - wie das dann aussehen kann, wenn das Mecha-Mammut von der Gegenseite verwendet wird, gab es im Trailer zu bestaunen: Wenn dieses Schlachtschiff auf einen zumaschiert, rutscht einem doch das Herz in die Hose, oder? Doch nicht alle Maschinen sind Aloys Feinde, manche sind auch einfach sehr praktisch und sie kann sie wie in Zero Dawn "überbrücken", um sich reinzuhacken. So wird ein wilder Mecha plötzlich zum Reittier und in Forbidden West könnte euer Pferdchen der Krallenschreiter (manchmal auch "Klauenschreiter") werden: Herrlich bunt und beinahe cyberpunkig kommen diese Neon-Vierbeiner daher