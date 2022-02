Horizon Forbidden West: So sieht Aloys Abenteuer auf der PS4 aus

PlayStation hat einen kleinen Videoschnipsel von Horizon: Forbidden West veröffentlicht, der das Spiel auf der Standard-PS4 zeigt. Zuvor sahen wir bereits Gameplay auf der kräftigeren PlayStation 4 Pro.

Der Spaziergang am Schrein ist nett, aber keine Hilfe

Mit Schnipsel sind niedliche 22 Sekunden gemeint, die weder Kämpfe noch andere spektakuläre Sequenzen zeigen. Wir können einfach nur Aloy dabei zusehen, wie sie durch ihr Dorf rennt. Seht selbst:

Versteht mich nicht falsch, gut sieht es ja aus, nur bietet dieser kleine Teaser - wenn man ihn so nennen darf - wenig Überzeugungskraft für alle, die Bedenken bezüglich der Leistung des Spiels auf der schwächeren Konsole haben.

Im Vergleich dazu war im Videomaterial, das auf der PS4 Pro aufgenommen wurde, mächtig was los. Aloy feuert ihre Waffen ab, um ein paar Maschinen Schaden zuzufügen, und nutzt die neue Seilbahn, um auf eine höhere Ebene zu gelangen.

Jetzt wissen wir zumindest, dass es auch ruhigere Sekunden in Aloys Abenteuer gibt. Erst kürzlich zeigte Entwickler Guerilla Games in einem neuen Video, welche Aufgaben und Herausforderungen uns noch alle auf Trab halten werden. Da tut ein kleiner Spaziergang am Schrein zwischendurch doch mal ganz gut.