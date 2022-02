Horizon Forbidden West: Trailer zeigt Aktivitäten von Nahkampfgrube bis Sammelwahn

Und wieder ein neuer Trailer zu Horizon: Forbidden West. Diesmal zeigt Entwickler Guerilla Games welche Herausforderungen und Aufgaben euch im verbotenen Westen erwarten.

Was euch neben der Geschichte erwartet

Zu den Aktivitäten auf eurer Reise zählen etwa die Übernahme von Bergungsaufträgen in der Wildnis, der Besuch von Nahkampfgruben in den Siedlungen oder die Entdeckung mysteriöser Ruinen. Natürlich könnt ihr auch sammeln, was das Zeug hält - seltene Maschinenteile zum Beispiel.

"Die offene Welt von Horizon Forbidden West ist ein wahrer Spielplatz für die Spieler", heißt es in der Videobeschreibung. "Eine weitläufige Welt voller Gefahren und Abenteuer - und Aloy wird eine Menge Werkzeuge, Waffen und Fähigkeiten brauchen, um zu überleben, was ihre Feinde ihr entgegenwerfen werden."

"In diesem speziellen Kurzfilm erfährst du mehr darüber, wie Aloy in einer immer bedrohlicheren Welt überleben und strategisch vorgehen kann."

Zuletzt veröffentlichte Sony einen Trailer, der Gameplay-Material Horizon: Forbidden West auf der PS4 Pro zeigt. Ursprünglich sollte das Abenteuer bereits letztes Jahr erscheinen, wurde jedoch auf den aktuellen Veröffentlichungstermin, den 18. Februar 2022, verschoben.