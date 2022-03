Horizon Forbidden West: Update 1.06 löst störende Probleme in der Hauptquest

Und weiter geht's mit den Patch-Notizen für Horizon Forbidden West. Mit Update 1.06 behebt Entwickler Guerrilla Games weitere Probleme, die Spieler über das Support-Formular gemeldet haben. Der Entwickler weist in seinem Post auf Reddit darauf hin, dass die Patch-Notizen Spoiler enthalten können.

In der Geschichte kommt ihr jetzt mit weniger Störungen voran

In einigen Quests der Hauptstory wurden fehlerhafte Animationen, Bugs, die das weitere Vorankommen verhinderten, plötzliche Lichtveränderungen, fehlerhaftes NPC-Verhalten sowie unbeabsichtigte Posen von Aloy behoben. Auch falsche Zielmarkierungen und nicht korrekte Dialogzeilen werden in den Korrekturen aufgelistet.

Auch einige Probleme bei bestimmten Nebenquests wurden gelöst. Hier bewegten sich NPCs teilweise in die falsche Richtung und blockierten das Fortschreiten der Missionen. In anderen Nebenquests gab es bestimmte Situationen, in denen Spieler an einen falschen Ort teleportiert wurden oder die Zeit für eine bestimmte Pflanze zurückgedreht wurde.

Des Weiteren wurde ein Problem gelöst, bei dem ein schwarzer Bildschirm im Zusammenhang mit der Nahkampfgrube auftrat und auch bei den Bergungsaufträgen konnte Guerilla Games den ein oder anderen Bug entfernen. Auch Ladebildschirme, bestimmte Maschinentypen und Fähigkeiten wurden zum Ziel des Updates, da diese hin und wieder Probleme bereiteten.

Zudem wurde das haptische Feedback beim Stehen neben einem Lagerfeuer und beim Schnellreisen entfernt, wenn die Schieberegler für die Vibrationsintensität auf 0 eingestellt sind.

Diese Grafik- und Akustik-Probleme wurden gelöst

Fürs Auge hat Guerrilla Games eine Reihe an Grafik-Bugs behoben. So etwa Objekte, die in der Welt zwischen verschiedenen Detailstufen hin und her sprangen. Auch Aloy sollte im Fotomodus jetzt nicht mehr plötzlich verschwimmen.

Eine Verbesserung der Differenzierung von Angriffs- und Bewegungsanzeigen von Machine Strike wurde verbessert, grafische Probleme mit der Unterwasser-Cubemap und der Armbrust wurden gefixt, Probleme mit einer verwackelten Kamera und falschen Detailstufen behoben.

Was einige Spieler auch als angenehm empfinden könnten, ist die Änderung, dass Aloy ihr Versteck nicht mehr so oft erwähnt. Generell gibt es einige akustische Verbesserungen an den Zwischensequenzen und bei einer bestimmten Attacke mit dem Speer. Auch ein kleines Problem im Kampf dürfte nun nicht mehr zum Einfrieren von Aloy führen.

Natürlich hat Guerrilla Games schon jetzt einige weitere Probleme im Hinterkopf und arbeiten direkt am nächsten Update.