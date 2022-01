Horizon Forbidden West: Von der PS4 sind neue Screenshots aufgetaucht

Etwas mehr als einen Monat vor der Veröffentlichung von Horizon: Forbidden West sind neue Screenshots der PS4-Version geleakt worden.

Neues Futter für die wartende Meute

Am 18. Februar 2022 erscheint die Fortsetzung von Aloys Abenteuer für PlayStation 4 und PlayStation 5. Entwickler Guerilla Games zeigte bereits im Dezember letzten Jahres, wie toll das Spiel auch auf der älteren Konsole aussehen wird.

Jetzt haben es auch inoffizielle Bilder des Spiels auf der PS4 ins Internet geschafft. Auf der Website VK tauchten zwei Fotos von Horizon: Forbidden West auf einem Fernseher auf. Dazu wurde folgender Text gepostet: "Gameplay-Screenshots von Horizon: Forbidden West, die auf der gehackten PlayStation 4 laufen könnten" (danke, MP1st).

Beide Bilder zeigen Aloy in einem farbenfrohen Wald - einmal liegt sie auf der Lauer, im zweiten Foto spricht sie mit ihrem Begleiter. Auch auf Twitter und imgur könnt ihr die zwei Schnappschüsse finden.

BREAKING NEWS: New Gameplay stills leak from Horizon Forbidden West. This is probably the most clearest leak to ever happen in gaming, while most leaks are taken with a camera from the early 2000s



First reported by: @theDualSense pic.twitter.com/gljo2v4r4e — ?PS5HQ - Horizon Forbidden West Countdown? (@PS5HQ) January 10, 2022

Erste Fotos wurden bereits durch den Urheber von Twitter entfernt, wie ihr am Tweet von Nutzer DualSense Flopper sehen könnt. Wenn unser eingebundenes Bilderpaar also nicht mehr angezeigt wird, wisst ihr Bescheid.

Ob es sich bei der abgebildeten Version um ein vollständiges Spiel, eine Demo oder etwas völlig anderes handelt, ist unklar. Immerhin beweisen die Bilder, dass die grafische Qualität tatsächlich das von Guerilla Games versprochene Niveau erreicht.

Wenn ihr Lust auf mehr Details zu zur Fortsetzung des beliebten Action-Rollenspiels habt, schaut doch mal in den neuesten Trailer rein. Hier zeigt der Entwickler die vielen Stämme, die euch im verbotenen Westen erwarten.