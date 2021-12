Horizon: Zero Dawn unterstützt dank Update 1.11 nun DLSS und FidelityFX auf PC

Guerrilla Games hat der PC-Version von Horizon: Zero Dawn ein neues Update auf Version 1.11 beschert.

Und das hat interessante Features zu bieten, im Mittelpunkt stehen dabei der Support von Nvidias DLSS-Technologie sowie von AMDs FidelityFX Super Resolution. Letzteres ersetzt FidelityFX CAS.

Eine Reihe von Verbesserungen

Auch an anderer Stelle wird am Spiel geschraubt, beim Start gibt es etwa keine "Shader Pre-Compilation" mehr, dies passiert nun während des Ladens und im Hintergrund.

Ruckler, die in der Vergangenheit infolgedessen entstanden, habe man "signifikant reduziert". Da alles nach wie vor im Hintergrund abläuft, sei mit einer höheren CPU-Auslastung zu rechnen. Dieser Vorgang könne zudem dazu führen, dass ihr die Ladebildschirme auf manchen Systemen länger zu sehen bekommt, bis die Shader-Compilation im Hintergrund abgeschlossen ist.

Horizon: Zero Dawn Version 1.11 - Alle Patch Notes

Nachfolgend seht ihr noch die kompletten Patch Notes der neuen Version 1.11: