Hot Wheels Unleashed angekündigt - Milestone bringt die kleinen Flitzer auf PC und Konsolen

Hot Wheels Unleashed erscheint am 30. September 2021

Es erscheint auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC

Es gibt einen Splitscreen-Modus und einen Streckeneditor

Mattel und Milestone bringen die kleinen Hot-Wheels-Flitzer zurück auf die Bildschirme.

Am 30. September 2021 soll Hot Wheels Unleashed für PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Das Spiel verspricht "Drifts, Boosts, Sprünge und Crashes auf den ikonischen, orangenen Hot-Wheels-Strecken". Und das in mehreren Einzelspielermodi und zudem in Multiplayer-Rennen. Letztere funktionieren off- und online und es gibt auch einen Splitscreen-Modus.

Milestone verspricht eine "riesige Auswahl" an Hot-Wheels-Fahrzeugen mit verschiedenen Attributen und Seltenheitsstufen, ebenso könnt ihr sie mit weiteren Skins individualisieren.

Die Strecken sind indes in alltägliche Umgebungen eingebettet und bieten "spezielle Strecken-Stücke" sowie "interaktive Gegenstände", auch einen Streckeneditor gibt es.

"Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Fans mithilfe von Computerspielen von unseren Marken zu begeistern", sagt Andrew Chan, Head of Digital Gaming bei Mattel. "Bei Hot Wheels geht es darum, den Wettbewerbsgeist zu fördern und unser neuester Titel Hot Wheels Unleashed ermöglicht genau dies - für Spieler jeden Alters. Das umfassende Know-how von Milestone in der Entwicklung von Rennspielen bietet uns die Chance, die Marke Hot Wheels in ein überzeugendes Konsolen- und PC-Spielerlebnis für aktuelle Hot-Wheels-Fans und Gamer zu verwandeln, die unsere Kultmarke wiederentdecken möchten."

"Genau wie viele andere Teammitglieder, die an Hot Wheels Unleashed mitarbeiten, spielte ich bereits seit meiner Kindheit mit den Hot-Wheels-Autos. Heute bin ich immer noch ein hungriger Hot-Wheels-Fan und -Sammler", ergänzt Michele Caletti, Executive Producer bei Milestone. "Dies ist der Grund, warum wir uns alle so sehr dafür einsetzen, das authentischste Hot-Wheels-Spielerlebnis zu bieten, das jemals Einzug in ein Videospiel gefunden hat. Das schulden wir der Hot-Wheels-Community und den Kindern tief in uns selbst."