Hot Wheels Unleashed: Neue Saison bringt DC-Superhelden an den Start

In Hot Wheels Unleashed sind die Superhelden los. Mit der neuen "DC Super Heroes Racing Season" könnt ihr mit thematisch passenden Fahrzeugen über die bunten Strecken heizen. Ab sofort und bis zum 14. Juni könnt ihr die vielen kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalte auf dem DC-Universum erleben.

Zu Batman gesellen sich nun auch Aquaman, The Flash, Supergirl und Co.

Mit dabei sind Fahrzeuge von The Flash, Supergirl, Aquaman, Cyborg, Nightwing und Shazam. Batman hat Ende 2021 bereits seine eigene Erweiterung erhalten. Er und Robin sind deshalb nicht in diesem DLC mit dabei.

Zusätzlich gibt es heldenhafte Anpassungsgegenstände für den Keller. Um diese freizuspielen, gibt es eine Reihe neuer Herausforderungen. Um alle Premium-Inhalte zu erhalten, ist der Renn-Saison-DLC nötig.

Hot Wheels Unleashed erschien am 30. September 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One sowie Xbox Series X und S. Unserem Tester Benjamin hat der Arcade-Racer trotz einiger Schwächen gefallen. Immerhin lässt der Titel Kindheitserinnerungen wieder aufleben, regt den Sammeltrieb an und bietet sogar einen eigenen Strecken-Editor.