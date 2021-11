Hunt Showdown: Neue Twitch Drops ab sofort erhältlich!

Für Hunt Showdown setzt es ab sofort wieder Twitch-Drops, was bedeutet, dass ihr für das Anschauen von Hunt-Streamern für eine bestimmte tägliche Dauer In-Game-Gegenstände verdienen könnt. Das Event läuft unter dem Titel Night of the Hunter und läuft bis zum 1. Dezember.

Diesmal scheint das alles deutlich geradliniger abzulaufen: Anstatt ständig auch Verbrauchsgegenstände zu bekommen, setzt es diesmal nur legendäre Waffen- und Tool-Skins - und die können sich, wie immer bei Hunt, mehr als sehen lassen. "Hauptgewinn", wenn man das so sagen kann, ist wohl die legendäre Jägerin Lulu, eine ehemalige Prostituierte.

Im Grunde kann man jeden der sieben Drops alleine dafür bekommen, dass man täglich bei einem der 15 Partner-Streamer ab 15:00 Uhr einschaltet und zuschaut, sofern man sein Twitch-Account mit seinem Steam- oder anderweitigen Account verbunden hat.

Was die Belohnungen im Einzelnen angeht: Es sind nicht alle Gegenstände neu. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass ihr viele davon noch nicht habt.

Hier die Liste der Gegenstände und wie ihr sie bekommt. Das sollte es außerdem leichter machen, zu entscheiden, wo ihr zuschauen solltet und wo ihr euch das sparen könnt. Ich zum Beispiel besitze Drop 1 bereits.

Drop 1 - 24. November - Legendäres Werkzeug "Roe Stalker" Messer (90 Minuten einen beliebigen Hunt: Showdown Stream anschauen)

Drop 2 - 25. November - Legendäre Waffe "Seven Sights" Sparks LRR Sniper (90 Minuten einen beliebigen Hunt: Showdown Stream anschauen)

Drop 3 - 26. November - Legendäres Werkzeug "Huff's Kit" First Aid Kit (90 Minuten einen beliebigen Hunt: Showdown Stream anschauen)

Drop 4 - 27. November - Legendäres Werkzeug "Storied Past" Quad Derringer (90 Minuten einen beliebigen Hunt: Showdown Stream anschauen)

Drop 5 - 28. November bis 1. Dezember - Legendäre Waffe "Alley Cat" Bornheim No. 3 (90 Minuten einen beliebigen Hunt: Showdown Stream anschauen)

Drop 6 - 29. November bis 1. Dezember - Legendäre Jägerin "Lulu" (nach Freischalten von Drop 5 und Schauen von 180 weiteren Minuten)

Drop 7 - 24. November bis 1. Dezember - Legendäres Werkzeug "The Marquis" Messer (90 Minuten von einem von 15 ausgewählten Hunt: Showdown Partner schauen)

Recht einfach eigentlich, mit ein wenig Raum, sich gezielt Dinge zu holen und Spielraum für diejenigen, die neben Spiele-Streams anschauen auch noch ein Leben haben. Dass die letzten drei Drops jeweils mehrere Tage geholt werden können, ist nett gemacht.

Ich persönlich empfehle Psychoghost. Der kann was und ist auch einer der ausgewählten Partner. Alle weiteren Partner und weitere Details entnehmt ihr der offiziellen Seite des Night of the Hunter Events.

Es ist ohnehin eine gute Zeit, sich wieder mehr Hunt zu widmen. Hunt Showdown Update 1.7 entfernte auf PS5 und Xbox Series X nicht nur die Bildratensperre auf 30 FPS, auch gibt es neue Waffen und diverse Anlagen wurden so überarbeitet, dass es nun nicht mehr so einfach für Verteidiger ist, sich in ihnen einzuigeln.