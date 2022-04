Hyper Light Breaker enthüllt: Der Drifter-Nachfolger macht vieles anders

Entwickler Heart Machine enthüllt Hyper Light Breaker, ein Rogue-Lite-Ableger des Action-Adventures Hyper Light Drifter, das mit vollständiger 3D-Optik daherkommt.

Breaker bricht mit dem Konzept von Hyper Light Drifer

Hyper Light Breaker soll Anfang des nächsten Jahres als Early-Access-Titel für PC erscheinen. Während sein älterer Bruder aus dem Jahr 2016 auf ein Einzelspielererlebnis mit vielen Erkundungstouren der Top-Down-2D-Welt und knackigen Nahkämpfen setzt, sieht es bei Hyper Light Breaker anders aus.

Die Handlung spielt sich in Overgrowth ab, einer "riesigen, sich verändernden" 3D-Welt, die von weiten Flächen bis hin zu tiefen Labyrinthen beherbergt. Um euch schneller fortzubewegen, könnt ihr gleiten, an Wänden dashen oder ein Hoverboard benutzen.

Im kommenden Titel ist es möglich "brutale Monster zu besiegen, neue Gebäude zu erschaffen, die mysteriösen Kronen zu überleben und den allmächtigen Abyss-König zu stürzen."

Allein oder im Koop könnt ihr euch in das Abenteuer mit Rogue-lite-Elementen stürzen, um "Horden von Feinden und gigantische Bosse in rasanten Third-Person-Kämpfen" zu besiegen. Um immer weiterzukommen, können Spieler aus einem "breiten Arsenal an Waffen und Gegenständen" schöpfen und ihre Builds an bestimmten Punkten im Spiel anpassen.

Ein erster Einblick in die noch unfertige Version von Hyper Light Breaker.

Mehr als einen Trailer und ein paar Screenshots gibt es bisher nicht zum neuen Hyper-Light-Ableger. Wir sind gespannt auf weitere Details und halten euch auf dem Laufenden.