Battlefield 2042: In Portal bekommt ihr jetzt volle XP, wenn Bots deaktiviert sind

Ganz still und heimlich haben DICE und Ripple Effect Studios eine Änderung im Portal-Modus von Battlefield 2042 vorgenommen, die vielen Spielern sehr gefallen wird.

Portal erhält oft gewünschtes Feature

Wenn ihr Battlefield Portal spielt, erhaltet ihr nun volle XP und den vollen Fortschritt. Es gibt allerdings eine kleine Bedingung: Ihr dürft keine Bots nutzen, wenn ihr eure Erfahrungspunkte sammeln wollt.

Auf Twitter zitierte der Battlefield-Subreddit-Mod OddJob001 den Twitter-Nutzer 235Nuke. Dieser stellte fest, dass "das Einstellen eines Servers ohne Bots in Battlefield Portal die volle Progression ermöglicht! Spieler können Meisterschaftsstufen in Waffen und allem anderen verdienen!"

Apparently, without bots enabled in Portal, #Battlefield2042 has full XP and Progression.

Time for AOD to run servers and provide the community a home?@PartWelsh @T0TALfps @Straatford87 @JA_Wiebe



When did this go live and how hasn't it been communicated? This is HUGE. https://t.co/NhwzQGWLXN — OddJob001 (@_OddJob001_) March 12, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

In den Kommentaren bestätigten andere Spieler die Änderung und auch der Moderator schrieb unter seinem eigenen Post später: "Ja, bestätigt. Wir hatten zu einem Zeitpunkt bis zu 70 Leute auf dem Server. Bestätigte volle Progression und 15k-35k XP pro Runde."

Jetzt ist also eine der am meisten gewünschte Änderung im Spiel und es wurde nicht einmal offiziell angekündigt. Ziemlich seltsam, aber ich würde mal sagen, das läuft unter "einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul".

Besonders Spieler, die gerne viel Zeit in Portal verbringen, profitieren sehr von dieser Änderung. Vielleicht macht es Battlefield 2042 jetzt auch wieder attraktiver für neue Spieler oder Wiederkehrer.