XMG und Schenker enthüllen Laptop-Projekte mit Intel Arc Graphics und mehr

Die kürzlich von Intel präsentierten Arc-Grafikkarten findet ihr im Laufe des Jahres auch in den ersten Laptops von XMG und Schenker. In zwei Roadmaps zeigen die beiden Hersteller, welche Modelle dieses Jahr auf alle Gamer warten, die ihren Hunger nach neuer Technik stillen müssen. Die angegebenen Zeiträume beziehen sich auf die Produktvorstellung mit einer kurz darauffolgenden Verfügbarkeit.

Ein passendes Gerät für jeden Nutzertyp

XMG startet das Jahr mit dem reinen Gaming-Laptop XMG NEO 15, der einen i7-12700H, eine RTX 3080Ti und eine Wasserkühlung besitzt. Weiter geht es im zweiten Jahresquartal mit einem Allrounder für Gaming, VR und Arbeit. Mit der XMG Pro Series erhaltet ihr im April beste i7- und i9-Prozessoren sowie eine RTX 3080Ti.

Diese XMG-Laptops werden noch in diesem Jahr vorgestellt.

Wer eine kleinen und dünnen Gefährten sucht, findet vielleicht im XMG Fusion 16 einen neuen Freund. Der Laptop bietet einen i7-12700H sowie eine RTX 3080. Im dritten Quartal liegen weitere Ableger des XMG NEO, die XMG Focus Series, die mit i7-12700H und RTX 3060 eine günstigere Gaming-Ausstattung bietet und der XMG Fusion 14, der mit 16:10-Display 3050Ti und i7-Prozessor ein besonders kleiner Gaming-Ableger ist. Auch zwei weitere Projekte stehen für das dritte Quartal im Raum.

Diese beiden Laptops erhalten die Intel Arc dGPUs. Dabei handelt es sich um ein kleineres 15-Zoll-Modell sowie ein Gerät aus dem Hig-Performance-Bereich. Details zu den Projekten in der Planungsphase gibt "im Lauf der folgenden Monate". Auch die Launch-Zeiträume sind daher nicht ganz so fest in Stein gemeißelt.

Schenker plant laut seiner Roadmap die erste Veröffentlichung im Übergang zum zweiten Quartal. Hier gibt es den Schenker Key, einen starken Rechner mit i7- oder i9-Prozessor sowie der RTX 3080Ti. Darauf folgen der Schenker Vision 14, ein kleiner Gaming-Begleiter mit 3050Ti und i7-Prozessor und sein großer Bruder Vision 16, der GPU und CPU in eine größere Hülle schmeißt.

Schenkers Fahrplan für 2022.

Die Schenker Work Series ist ein reines Arbeitstier. Mit Gaming haben die Kombination aus i5- oder i7-Prozessor und Intel Xe Graphics nicht viel am Hut. Eine AMD-Version kommt mit dem Schenker VIA 15 Pro mit Ryzen 7 5700U und RX Vega 8 und bietet mit diesem Setup einen schlanken Vertreter zwischen den vielen Kraftpaketen. An einem Laptop mit dedizierter mobiler Grafikkarte wird gerade gearbeitet.

Zu guter Letzt kommt der Schenker Media, ein Alleskönner mit i7-12700H und RTX 3060, der sich für viele Arbeiten eignet und sich zusätzlich für Budget-Gamer eignet. Mehr Infos zur Roadmap gibt es im News-Blog von XMG.