It Takes Two feiert 5 Milionen verkaufte Spiele

Der abwechslungsreiche Koop-Trip It Takes Two von 2021 hat einen neuen Meilenstein erreicht. Wie Hazelight Studios bekannt gibt, hat sich das Spiel mittlerweile über 5 Millionen mal verkauft.

Den neuen Rekord für It Takes Two gab das Entwicklerstudio heute auf dem offiziellen Twitter-Kanal bekannt: "5... das sind FÜNF Millionen verkaufte Exemplare von It Takes Two", heißt es in dem Tweet zusammen mit einer kurzen und knackigen Freudenbotschaft an die Community: "Unser Team ist absolut überwältigt, wenn wir nur daran denken, wie viele Spieler inzwischen unser Spiel genossen haben!" Diese 5 Millionen Verkäufe verteilten sich über die Plattformen PC, Playstation und Xbox.

Das bunte Abenteuer rund um ein verkrachtes Pärchen, das sich auf eine wilde Reise begibt, lässt sich nur gemeinsam bestreiten - es braucht logischerweise zwei Leute, wie der Titel schon sagt. Ob ihr den Trip als Couch- oder Online-Koop erlebt, ist allerdings eure Entscheidung.

Das spannungsgeladene Paar Cody und May werden darin in Puppen verwandelt und müssen zahlreiche Gefahren und verschiedenste Puzzle und Minispiele überstehen - und dabei auch noch ihre Beziehung retten.

Für Kollegin Melanie war dieses abwechslungsreiche Koop-Spiel ein Highlight 2021, sodass sie in ihrem Test sogar guten Gewissens den "Herausragend"-Stempel gezückt hat. Aber nicht nur uns hat das Ganze überzeugt: Auch in der Leserwahl eurer liebsten Spiele des vergangenen Jahres konnte sich It Takes Two einen ausgezeichneten Platz 6 von 50 sichern. Herzlichen Glückwunsch also in Hazelight Studios für diesen neuen Rekord.