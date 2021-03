It Takes Two verspricht ein tolles Koop-Abenteuer ohne "glänzenden Scheiß" zu werden

Ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, Josef Fares dabei zuzuhören, wie er über sein jeweiliges Projekt und die Spielebranche redet. Weil er kein Blatt vor den Mund nimmt. Selten habe ich bei Interviews beziehungsweise Präsentationen das Gefühl, dass mein Gesprächspartner von Grund auf so mit Herz und Seele frei Schnauze spricht wie er. Es ist ihm egal, was die anderen sagen oder denken Es ist erfrischend und unterhaltsam - und das gilt für sein neues Projekt It Takes Two ebenso.

"Mein Hintergrund ist der Film", sagt Fares, als er auf seine Leidenschaft fürs Spielen zu sprechen kommt. "Ich war vorher Filmemacher, ich habe fünf oder sechs Spielfilme gemacht, mich aber schon immer für Spiele begeistert. Ich liebe Spiele, ich liebe die Interaktivität, ich liebe sie einfach. Für mich ist es wie... wenn ich in eine Wohnung gehe und es gibt dort keine Konsole oder keinen PC, dann fühlt es sich so an, als gäbe es dort keine Toilette."

It Takes Two ist das zweite Spiel von Hazelight und das dritte von Fares, der mit Brothers: A Tale of Two Sons in die Spielebranche einstieg. 2018 folgte darauf mit A Way Out das Debütprojekt seines neuen Studios Hazelight, das seitdem einiges dazugelernt habe: "Bei A Way Out haben die meisten unserer Entwickler als Praktikanten angefangen und jetzt sind sie Kick-Ass-Entwickler", erzählt er. "Du wirst es sehen, wenn du It Takes Two spielst, es ist ein ganz anderes Niveau, wir haben einiges gelernt und sind ein besseres, stärkeres Studio geworden." Er ist voll des Lobes für sein Team, wenngleich er weniger mit Programmieren beschäftigt ist: ""Das Team, das ich habe, ist super, super kompetent, denn ich bin nicht der Typ, der programmiert. Wir haben Leute, die viel besser darin sind als ich. Ich kann mir den Code nicht einmal ansehen, ich würde durchdrehen!"

"Eine Geschichte für ein Spiel zu schreiben, ist wirklich schwer", merkt er an. "Du kannst das Tempo nicht so kontrollieren wie bei einem Film. Es ist klar, dass ein Film eher ein passives Medium ist, also hast du viel mehr Kontrolle darüber, was das Publikum durchmacht. Bei einem Spiel weißt du das nicht, vor allem bei einem Koop-Spiel. In einem Koop-Spiel sitzen natürlich zwei Leute auf einer Couch oder online, sie reden miteinander und es gibt vielleicht ein paar Zeilen, die sie verpassen - das macht es noch schwieriger. Dazu kommt, dass wir eine romantische Komödie machen. Als wir damit anfingen, dachten wir uns, was soll's, wie viele Spiele gibt es eigentlich im Romcom-Genre? So gut wie keine. Ich meine, es gibt einige, aber nicht so viele. Wenn du dir solche Filme anschaut, ist es ein schwieriges Genre."

Zugleich ist es eines der wenigen Spiele, die sich mit "Romcom" (romantische Komödie) als Genre befassen. Ihr spielt hier ein Ehepaar (Cody und May), das sich scheiden lassen möchte. Ihrer Tochter gefällt das gar nicht und auf wundersame Weise erwecken ihre Tränen zwei handgefertigte Puppen, die ihre Eltern darstellen, zum Leben. Gemeinsam gilt es, einen Weg zurück in ihre menschliche Form zu finden - und dabei kommt's auf Zusammenarbeit ein. Ein bisschen wie "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" mit einem etwas anderen Twist.

Alleine kommt ihr in It Takes Two nicht weit

Klar ist, und das zeigte sich ebenso beim Anspielen der Preview-Version von It Takes Two, dass ihr hier definitiv nicht alleine weiterkommt. It Takes Two braucht einen Mitspieler oder eine Mitspielerin, anders geht's nicht. Die meiste Zeit über seid ihr im Splitscreen unterwegs, arbeitet aktiv zusammen. Da überrascht es nicht, dass Hazelight den "Friends Pass" zurückbringt, den es zuvor bei A Way Out gab. Heißt: ihr kauft ein Exemplar des Spiels und euer Freund oder eure Freundin spielt ohne weitere Kosten mit. So oder so, wenn ihr das offline auf einem Bildschirm tut, aber auch online.

"Eigentlich sind wir die Einzigen, die so etwas machen, ein Koop-Story-Spiel", sagt Fares. "Es gibt keinen auf der Welt, der das macht, es ist etwas, das nur Hazelight macht. Was ich damit meine, ist, dass wir von Anfang an ein reines Koop-Erlebnis geschaffen haben, was bedeutet, dass es mit einem Freund gespielt werden soll. Die Geschichte... alles ist so geschrieben und gemacht, dass es allein für zwei Spieler ist. Ich vergleiche es also nicht mit Spielen, bei denen du zwischen Singleplayer und Koop wechseln kannst."

Das Book of Love möchte Cody und May wieder zusammenbringen.

"Es ist ein reines Koop-Spiel, es lässt sich nicht alleine spielen", ergänzt er.. "Du kannst nicht mit... ich meine, du kannst, aber es ist für dich und einen Freund konzipiert, um zu reden, um die Rätsel zu lösen. Es ist kein Spiel, wo du was anpingst und sagen kannst: 'nimm das'. Nein, du musst mit deinem Partner reden, so bekommst du die beste Erfahrung. Sicher, du könntest mit jemandem spielen, den du nicht kennst, aber das würde keinen Sinn ergeben, also stell sicher, dass du mit jemandem spielst, den du wirklich liebst... Ich meine, du musst diese Person nicht lieben, aber hoffentlich wirst du dich verlieben, nachdem du mit diesem Spiel fertig bist, so viel Liebe wirst du fühlen. [lacht]."

Dieses gemeinsame Vorgehen zeigt sich von der ersten Minute an im Spiel, als das Elternpaar in Puppenform in seinem Gartenhaus erwacht. Bei dem Versuch, die darin befindliche Tochter zu erreichen, kriechen sie durch enge Lücken, flutschen durch Schläuche und ebnen sich gegenseitig den Weg, um weiterzukommen. Fares zufolge gibt es immer neue Fähigkeiten für die beiden, abhängig vom jeweiligen Level. Im Ersten zeigt sich das noch nicht, hier geht's ums Hineinfinden ins Spiel und die allgemeinen Bewegungen.