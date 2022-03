Ja, ihr könnt bald Bloodborne Kart spielen

Hier kommt euer neues Bloodborne! Okay, es ist nicht Bloodborne 2, aber es ist Bloodborne Kart.

Ihr könnt ruhig aufs Datum schauen, das ist kein Aprilscherz, auch kein vorgezogener.

Crossover der anderen Art

Wobei das Ganze schon als Aprilscherz seinen Ursprung hat. Zumindest im vergangenen Jahr. Jetzt wird es zur Realität.

Verantwortlich dafür ist Entwicklerin Lilith Walther, die bereits das PSone-Demake zu Bloodborne entwickelt hat, das ihr euch kostenlos herunterladen könnt.

"Es ist wahr, Bloodborne Kart ist echt und wird erscheinen, sobald es fertig ist!", schreibt sie auf Twitter und liefert auch direkt einen passenden Teaser dazu.

Gleichzeitig bekommt ihr auf YouTube die Titelmusk von Bloodborne Kart zu hören, die von The Noble Demon stammt. Der Track kombiniert den Stil des Bloodborne-Soundtracks mit Musik, die ihr ansonsten in einem Kart-Spiel erwarten würdet.

Wie erwähnt, hat Bloodborne Kart seinen Ursprung in einem Aprilscherz vom vergangenen Jahr. Aber Walther versichert, dass es real ist. Und damit die Leute das glauben, hat sie es auch nicht am 1. April 2022 mitgeteilt.

Der Teaser zeigt uns noch nicht, wie Bloodborne Kart aktuell aussieht. Allerdings hatte sie zu ihrem Aprilscherz im Jahr 2021 ein kleines Video veröffentlicht, das uns einen Vorgeschmack darauf geben könnte:

Todays #BloodbornePSX is an announcement that the project is CANCELED and we're making #BloodborneKART instead, check it out! pic.twitter.com/qzq6QCqC5h — ?? Lilith.zip?????? (ps1 goth girl) BLM ACAB (@b0tster) April 1, 2021

Was sagt ihr zu Bloodborne Kart?