Jin kleidet sich in Ghost of Tsushima jetzt wie Aloy

Kurz vor dem Start von Horizon: Forbidden West gibt es jetzt ein kleines Crossover mit Ghost of Tsushima: Director's Cut.

Das neue Update 2.15 für den Sucker-Punch-Titel enthält ein Bonusoutfit, das von Aloys Kleidung aus Horizon inspiriert ist.

Neuer Look für Jin

Somit kann Jin Sakai also ein neues Outfit tragen, das optisch an Guerrilla Games' Reihe erinnert.

Update 2.15 bringt auch noch ein paar andere Dinge mit sich, das neue Outfit steht dabei aber definitiv im Mittelpunkt.

Bedenkt aber, dass ihr dafür den Director's Cut beziehungsweise die Erweiterung für das Spiel benötigt. Im Norden der Insel Iki findet ihr nach Installation des Updates einen neuen Schrein.

Ihr müsst dann ein damit verbundenes Rätsel lösen und erhaltet anschließend das neue Outfit als Belohnung.

Before heading to the Forbidden West, make sure to visit Iki Island... Our friends at @SuckerPunchProd have a new Horizon-themed surprise waiting for you there! pic.twitter.com/ulU1wY5wvw — Guerrilla (@Guerrilla) February 8, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Was bringt das Update noch?

Abseits des neuen Outfits nimmt Update 2.15 einige Anpassungen und Bugfixes am kooperativen Legends-Modus vor. Es gibt auch eine neue Platin-Schwierigkeitsstufe für Survival, die euch vor noch größere Herausforderungen stellen soll - und euch bessere Belohnungen verdienen lässt.

Nach Angaben von Sucker Punch wird bereits ein weiteres Update für Ghost of Tsushima: Director's Cut vorbereitet, das im kommenden Monat erscheinen soll. Auch dabei stehen Bugfixes und Verbesserungen für den Legends-Modus im Fokus.