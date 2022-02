Jump Force verabschiedet sich heute Nacht mit dickem Rabatt aus den digitalen Stores

Das Manga-Kampfspiel Jump Force wird heute Nacht aus allen digitalen Stores entfernt. Bis der Titel vollständig verschwunden ist, könnt ihr euch das Spiel mit einem dicken Rabatt sichern.

Jump Force verabschiedet sich mit einem Rabatt

Seit dem Release des Fighters im Jahr 2018 haben sich insgesamt 57 Charaktere aus 16 verschiedenen Anime-Serien versammelt - darunter Naruto, Bleach, Dragon Ball und One Piece.

Bandai Namco hat die genauen Uhrzeiten für die Entfernung aus den digitalen Shops durchgegeben:

PST - Montag, 7. Februar, um 17 Uhr

EST - Montag, 7. Februar, um 20 Uhr

MEZ - Dienstag, 8. Februar, um 2 Uhr morgens

Japan - Dienstag, 8. Februar, um 10 Uhr morgens

Ihr habt also noch Zeit bis morgen in aller Frühe. Um 2:00 Uhr ist dann Schluss mit der Jump Force - physische Kopien könnt ihr danach trotzdem noch kaufen. Die Online-Server bleiben für alle Versionen noch bis zum 24. und 25. August 2022 aktiv. Danach könnt ihr nur noch die Offline-Inhalte spielen, euch mit Freunden in normalen Online-Matches prügeln und zuvor gekaufte DLCs spielen.

Online-Events, Clan-Funktionen, Belohnungszähler, In-Game-Shop, Multiplayer-Lobbys und Online-Ranglistenspiele verschwinden Ende August.

Wer den Fighter schon immer mal spielen wollte und mit den Einschränkungen ab August leben kann, darf sich heute über einen dicken Rabatt auf der Nintendo Switch und der Xbox freuen.

Die Jump Force Deluxe Edition gibt es heute statt den üblichen 49,99 Euro für 9,99 Euro auf der Switch. Auf der Xbox gibt es die Ultimate Edition für 16,49 Euro statt 109,98 Euro. Die normale Edition bekommt ihr für nur noch 6,99 Euro - zuvor kostete das Basisspiel 69,98 Euro.