Kein Fortnite auf dem Steam Deck - Mit der Rivalität zwischen Epic und Steam hat das nichts zu tun

Obwohl das Steam Deck inzwischen Easy Anti Cheat unterstützt, dieselbe Software, die auch Fortnite vor Cheatern schützen soll, wird das Battle Royale von Epic Games nicht auf dem Steam Deck unterstützt.

Steam Deck muss aus Sicherheitsgründen ohne Fortnite auskommen

Tim Sweeney, Gründer und CEO von Epic Games, beantwortete kürzlich eine Frage auf Twitter dazu, ob es "irgendwelche Pläne gibt, [Fortnite] zu aktualisieren, damit Proton/Wine mit EAC und BattleEye Anti-Cheat auf Linux kompatibel ist?"

Sweeney antwortete mit einem kurzen und knappen "Nein", entschloss sich dann jedoch, noch etwas weiter ins Detail zu gehen und erklärte, dass trotzdem "große Anstrengungen unternommen werden, um die Kompatibilität von Easy Anti Cheat mit Steam Deck zu maximieren".

Fortnite no, but there's a big effort underway to maximize Easy Anti Cheat compatibility with Steam Deck. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 7, 2022

Auf eine weitere Frage, warum Fortnite kein Update erhielte, um es mit Proton - einem System, dass es dem Linux-basierten Steam Deck erlaubt, Windows-Spiele laufen zu lassen - kompatibel zu machen, sagte Sweeney: "Wir haben nicht das Vertrauen, dass wir in der Lage wären, Betrug in großem Umfang unter einer Vielzahl von Kernel-Konfigurationen, einschließlich benutzerdefinierter, zu bekämpfen."

Einige Spieler vermuteten, dass Sweeney sein "Starspiel einfach nicht auf der Plattform des Rivalen" sehen wolle. Andere warfen ihm fehlendes Vertrauen in sein eigenes Produkt vor, was Sweeney in Bezug auf "Anti-Cheat auf der Linux-Plattform, die benutzerdefinierte Kernel unterstützt, und das Bedrohungsmodell für ein Spiel von der Größe von Fortnite" auch bestätigt. Über die vorgeworfene Überheblichkeit von Epic Games sagt Sweeney:

"Epic wäre glücklich, Fortnite auf Steam zu veröffentlichen. Wir wären aber nicht glücklich darüber, Steam dafür 20 bis 30 Prozent seiner Einnahmen zu überlassen", sagt Sweeney dazu. Die Unterstützung der Steam-Deck-Hardware sei ein "separates Thema".