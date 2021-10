Kena: Bridge of Spirits - Alle Erinnerungen von Taro, Adira und Toshi mit Fundorten

Die Erinnerungen in Kena: Bridge of Spirits sind kleine optionale Einblicke in die Geschichte der Charaktere, denen ihr auf der Spur seid.

Hin und wieder entdeckt ihr Hinterlassenschaften - Campingausrüstung etwa oder ein paar Werkzeuge -, die als interaktive Objekte markiert sind. Klickt auf sie und eine Spur aus Licht erscheint, der ihr zu einer Erinnerung folgen könnt.

Setzt die Maske auf, um euch die kurzen Videosequenzen der Erinnerungen anzuschauen. Sie verraten mehr über die Vergangenheit der wichtigen Charaktere.

Hier die Fundorte der Erinnerungen.

Springe zu:

Taros Erinnerungen Erste Erinnerung Während der Mission "Finde Rusu" durchquert ihr das Areal beim Rusu-Berg. Nach der kaputten Brücke und nach der Todeszone, die kurz darauf folgt, dauert es nicht lange, bis ihr die erste von Taros Erinnerungen entdeckt. Folgt ihrer Spur durch das Gebiet und seht sie euch mit der Maske an. Zweite Erinnerung Kurz vor Rusus Haus müsst ihr mit den Rott eine kaputte Brücke überqueren, indem ihr sie an dem Seil ziehen lasst. Kurz hinter der Brücke findet ihr ein kleines Lager mit Campingausrüstung. Klickt auf diese Ausrüstung. Die Spur der Erinnerung führt euch direkt vor Rusus Haus. Mit der Maske könnt ihr sie anschauen. Dritte Erinnerung Während der Mission "Taros Reue" müsst ihr einen Magierboss besiegen. Anschließend entfernt Rusu die Barriere vor der Laternenhöhle. Geht in den nächsten Bereich, klettert links an den Griffkanten hoch und haltet euch oben bei der Weggabelung links. Ihr entdeckt wieder Campingausrüstung, die euch den Weg zur Erinnerung weist. Mit der Maske seid ihr um ein paar Einblicke schlauer. Vierte Erinnerung Beim Fischerschrein im Vergessenen Wald findet ihr in einer Ecke ein paar Fischerkörbe. Klickt auf diese Körbe und die Spur der Erinnerung erscheint, um euch den Weg zu weisen. Auf dem Felsen nur wenige Meter daneben könnt ihr sie euch anschauen, wenn ihr die Maske aufsetzt.

Adiras Erinnerungen Erste Erinnerung Die erste Erinnerung könnt ihr auf dem Weg zur Schmiede auf den Feldern holen. Hierbei kommt ihr nach einer kleinen Höhle an dieser Stelle vorbei: Arbeitet euch weiter den Pfad zur Schmiede entlang und ihr kommt zu diesem Punkt, wo eine Bombe hilft und eine Blüte entsteht: Zieht euch hoch und schaut oben nach links, um eine weitere Blüte zu erkennen. Sie befördert euch auf den Vorsprung. Jagt noch einmal die Steine hoch, während ihr dort oben steht, um auf die andere Seite zu gelangen. Klickt hier den Hammer an und folgt der Spur bis zur Erinnerung. Zweite Erinnerung Reist zum Schnellreisepunkt beim Dorfherzraum. Springt links bei den Wasserfällen weiter auf die Felsplattform. Folgt ihr bis zu einem Baumstumpf auf der linken Seite, neben dem einige Werkzeuge liegen. Einer eurer Rott weist euch auf diesen Punkt hin. Klickt auf die Werkzeuge und jagt links die Steine in die Luft, um zu einer Blüte zu gelangen. Zieht euch heran und folgt oben dem Weg zur Erinnerung. Dritte Erinnerung Während der Mission "Adiras Liebe" kommt ihr nach dem Beseitigen der Verderbnis im alten Brunnen an dieser Stelle vorbei: Klickt hier auf den kleinen Topf und ihr müsst nur noch einmal springen, um die komplette Erinnerung genießen zu können.