Kirby nimmt den Mund im neuen Video zu voll und wird zu Carby

Nintendo hat ein bezauberndes Video veröffentlicht, in dem ihr Kirby aus dem kommenden Kirby und das vergessene Land in seiner Carby-Form seht. Als rosa Auto fährt Kirby dort über allerlei Hindernisse.

Auf Twitter hat Nintendo Car-Sharing betrieben und das Video mit Kirby-Auto geteilt:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Im Video seht ihr ein älteres Auto, das wohl nicht ganz in Kirbys Nimmersattmund gepasst hat. Mit Kirby-Haube fährt das Auto durch Wände, über Rampen und beweist, dass das rosafarbene Wesen auch sehr hart im Nehmen ist.

Nicht nur schluckt er ein Auto - na ja, fast - und manövriert es durch den Parkour, er kann dank seines "Mundvoll-Modus" auch noch andere Gegenstände schlucken und seine Fähigkeiten so verbessern. Ein Automat verleiht ihm etwa die Fähigkeit, mit Saftdosen zu schießen, Verkehrsleitkegel verleihen ihm eine Art Rammbock, mit dem er Wände durchdringen kann.

Ein Modus, der die Fantasie von Spielern im Internet extrem angeregt hat.

wait so we weren't drawing kirby in rotom forms? pic.twitter.com/BxosKup6q6 — cafhune ?? shop open (@cafhune) February 10, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Get in the Eva, Kirby pic.twitter.com/1YRA0DJFk0 — Ryan Locko (@ItsLocko) February 10, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Mein persönlicher Favorit ist der Mundvoll Schlaf:

Kirby and The Forgotten Land: Mouthful Mode pic.twitter.com/HEaTaPrbVB — ??ArtistInTraining?? COMMISSIONS OPEN (@benatic_bro) February 9, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Kirby und das vergessene Land erscheint am 25. März 2022 für die Nintendo Switch.

Welche verrückten Kirby-Kombinationen fallen euch noch ein? Ich bin auf eure kreativen Kommentare gespannt.