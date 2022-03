Kirby und das vergessene Land: Blaupausen Fundorte - So verbessert ihr eure Spezial-Power!

Mehr Power kann nie schaden, oder? Das gilt auch für eure Spezial-Power in Kirby und das vergessene Land! Eure Kräfte könnt ihr mithilfe von Blaupausen weiter verbessern und Kirby so zu einem gefährlicheren Gegner machen.

Zuerst einmal müsst ihr diese Blaupausen allerdings finden. Sie sind in der ganzen Welt verteilt und wir zeigen euch hier die Fundorte aller Blaupausen im Spiel und wie sie sich auf die Spezial-Power von Kirby auswirken.

Alles über Blaupause und Spezial-Power in Kirby und das vergessene Land:

Wo finde ich alle Blaupausen in Kirby und das vergessene Land? Nachfolgend listen wir alle Level für euch auf, in denen ihr eine Blaupause zur Verbesserung eurer Spezial-Power finden könnt. Ebenso verraten wir euch, wir ihr an diese Blaupause kommt. Klettertour auf dem Zementgipfel Klettert die dritte Leiter am Anfang hoch. Rechts seht ihr ein paar zerstörbare Blöcke im Boden, im Hintergrund eine kleine Bombenkiste. Zerstört diese und ihr findet eine Blaupause Krimskrams-Igel. Die Klettertour auf den Zementgipfel beschert euch den Krimskrams-Igel. Stromschnellen-Wasserwerk Im zweiten Abschnitt kommt ihr eine Treppe hoch und bestreitet einen Kampf in einem abgegrenzten Bereich. Danach taucht eine Truhe mit der Blaupause Bombenkette auf. Die Bombenkette wartet im Stromschnellen-Wasserwerk auf euch. Der tropische Terror Die Blaupause Edler Entdecker bekommt ihr, nachdem ihr den Boss Tropic Woods besiegt. Willkommen in Wundaria Bringt im Levelverlauf alle acht Blumen zum Blühen und ihr erhaltet dafür die Blaupause Spielzeughammer. Rennpisten-Raserei Bekämpft den Mini-Boss im dritten Abschnitt, danach kommt ihr zur Truhe mit der Blaupause für Kolossales Schwert. Die Blaupause für das Kolossale Schwert findet ihr bei der Rennpisten-Raserei. Invasion im Horrorhaus Im dritten Abschnitt kommt ihr nach zwei Leitern an eine Stelle, an der mehrere Geister auftauchen. Erledigt sie und geht weiter bis zur nächsten Treppe. Links davon seht ihr ein kleines Loch mit einer Sternmünze darin. Springt/fliegt dorthin und ihr gelangt zur Blaupause für Brems-Kugelblitz. Bei der Invasion im Horrorhaus findet ihr den Brems-Kugelblitz. Die Wundaria-Traumparade Nachdem ihr euch als Kirby mit Wasser vollgesaugt habt, geht's nach rechts weiter. Ihr seht dort einen Rolladen mit Loch drin. Nutzt euer Wasser, um Fahrzeuge dagegen zu schleudern und einen weiteren Waddle Dee zu finden. Schleudert dann noch ein Fahrzeug rein und es sollte dahinter die Blaupause Feder-Tornado zum Vorschein kommen. Den Feder-Tornado bekommt ihr bei der Wundaria-Traumparade. Drahtseilakt im Zirkuszelt Gewinnt den Bosskampf gegen Tatzandra, um die Blaupause Bleistiftbohrer zu erhalten. Der Sieg über Tatzandra belohnt euch mit dieser Blaupause. Frostböenmeer Nach der Reise mit dem Stern kommt ihr in einen Bereich, in dem euch der Wind nach vorne schiebt. Auf der linken Seite kommt ihr irgendwann zu einer Hebebühne. Saugt ihn ein, fahrt nach rechts und ihr findet oben die Blaupause Drachenfeuer. Im Frostböenmeer ist es eisig, aber ihr findet das Drachenfeuer. Schlacht auf der Blizzardbrücke Besiegt die beiden Wilden Eisberts, danach taucht eine Truhe auf, in der ihr die Blaupause Eisbert-Eis findet. Bestreitet die Schlacht auf der Blizzardbrücke für die Blaupause Eisbert-Eis. Auftritt des Bestienkönigs Besiegt König Dedede und ihr erhaltet dafür die Blaupause Sucherbombe. Der Bestienkönig lässt eine Blaupause für euch fallen. Die wüste Wiege des Lebens Geht im ersten Aufschnitt auf dem Schiff nach links zum Bug. Dort steht eine Truhe, darin befindet sich die Blaupause Kristall-Igel. Den Kristall-Igel findet ihr in Die wüste Wiege des Lebens. Auf der Suche nach der Oase Ihr kommt an eine Stelle mit drei euch umrundenden Gegnern und einer Kapsel links. Direkt rechts davon im Hintergrund hinter dem Geländer seht ihr eine Truhe mit der Blaupause Sägezahn-Bumerang. Wo ihr den Sägezahn-Bumerang in Auf der Suche nach der Oase findet. Ambelen-Center (Mitarbeiterbereich) Bevor euch eine kleine Leiter zu einem weiteren Raum führt, seht ihr im Hintergrund eine Tür mit rotem Stern darüber. Geht hindurch und erledigt den wilden Bonkers. Danach holt ihr euch seinen Hammer und aktiviert die zwei Schalter im Raum. Dadurch wird der Weg zur Truhe frei, in der ihr die Blaupause Wilder Hammer findet. Die Blaupause im Mitarbeiterbereich des Ambelen-Centers. Mondscheinkluft Anfangs begebt ihr euch die Klippen nach oben. Nach dem dritten Gegner seht ihr links ein Fass, in dem sich die Blaupause Zwillingsbohrer versteckt. In der Mondscheinkluft verbirgt sich die Blaupause für den Zwillingsbohrer. Der Sammler der Schlaflosschlucht Besiegt Gürteltor und ihr erhaltet die Blaupause Blizzardeis. Auch Gürteltor hat eine Blaupause für euch. Marsch auf der Inferno-Straße Rechts vom goldenen Käfig am Levelende schwebt ein Ziel. Schießt auf es und ihr erhaltet die Blaupause Weltraumentdecker. Den Weltraumentdecker findet ihr beim Marsch auf der Inferno-Straße. Feuerhölle im Kraftwerk Vor Ende des zweiten Abschnitts entzündet ihr die Lampe und bewegt euch nach oben. Springt von der kleinen Presse nach links rüber zur großen, ihr seht dort eine kleine Lücke. Dort verbirgt sich die Blaupause Tiefschlaf. In der Feuerhölle im Kraftwerk findet ihr diese Blaupause. Versammlung des Bestienrats Habt ihr Tatzandra besiegt, geht ihr im Abschnitt dahinter nicht die Treppe hoch, sondern auf die rechte Seite davon. In einer kleinen Lücke findet ihr die Blaupause Sturm-Tornado. Holt euch den Sturm-Tornado bei der Versammlung des Bestienrats. Waddle-Dee-Stadt Die Blaupause Masken-Hammer erhaltet ihr von König Dedede nach dem Durchspielen der Story, wenn ihr ihn in Waddle-Dee-Stadt ansprecht. Dedede hat den Masken-Hammer als Geschenk für euch.