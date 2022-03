Kirby und das vergessene Land: Figurenkapseln finden - So vergrößert ihr eure Sammlung!

Ihr habt in Kirby und das vergessene Land eine eigene Figurensammlung, die ihr mit der Zeit vervollständigen könnt. Die dafür erforderlichen Figurenkapseln könnt ihr mehr oder weniger gut versteckt in Levels finden.

Alternativ gibt es in Waddle-Dee-Stadt eine Möglichkeit, welche gegen Sternmünzen zu kaufen. Wer aber kostenlos welche haben möchte, für den haben wir Fundorte der Kapseln!

Alles über Figurenkapseln in Kirby und das vergessene Land:

Wo finde ich Figurenkapseln in den Naturebenen in Kirby und das vergessene Land? Urbane Graslande 1. Auf dem Dach nach dem Startgebiet, nachdem ihr einen Getränkeautomaten verschluckt habt. Zerstört das Garagentor und klettert nach oben. Kapsel 1 in Urbane Graslande. 2. Über heraussprudelndes Wasser aus Wasserleitung auf Balkon mit verschlungenem Kegel springen. Von dort aus dann den Turm aus Kisten zerstören. Kapsel 2 in Urbane Graslande. 3. Auf der Plattform über dem Schildkröten-Gegner am Ende. Kapsel 3 in Urbane Graslande. Ab durch den Tunnel 1. Ihr stoßt, nachdem ihr durch eine Tür mit drei Sternen darüber gegangen seid, auf ein Gitter auf der linken Seite. Springt über die Lüftung nach oben und aktiviert den Stern-Schalter, um das Gitter zu öffnen. Kapsel 1 in Ab durch den Tunnel. 2. Habt ihr die Treppe eingesaugt, folgt ihr dem Weg, bis ihr zu einer Stelle kommt, an der ihr über euch eine Wand und eine explosive Kiste daneben seht .Stellt die Treppe daneben ab, springt hoch und sprengt den Durchgang. Kapsel 2 in Ab durch den Tunnel. 3. Im letzten Abschnitt, in dem ihr den finalen Waddle Dee im goldenen Käfig befreit, findet ihr links von diesem im Gras eine Truhe mit einer Figurenkapsel darin. Kapsel 3 in Ab durch den Tunnel. Kugelsteinstraße 1. Nach den ersten rollenden Steinen geht's bergauf zwischen weiteren rollenden Steinen hindurch. Vor dem Gebäude oben könnt ihr nach rechts zu einem geheimen Pfad gehen und kommt zu einer Leiter. Oben seht ihr einen Turm, den Kirby verschlucken kann. Öffnet ihn und ihr findet eine Kapsel. Kapsel 1 in Kugelsteinstraße 2. Hinter dem letzten, goldenen Käfig befinden sich rechts ein paar Kisten, die ihr zerstören könnt. Darin befindet sich eine weitere Kapsel. Ausflug ins Ambelen-Center 1. Auf der oberen Etage geht ihr nach rechts weiter, bis ihr zu einem Gerüst kommt, hinter dem ihr eine zerstörbare Wand seht. Zerstört sie und ihr findet eine Kapsel. Kapsel 1 in Ausflug ins Ambelen-Center. 2. Geht Richtung Getränkeschild. An einer Stelle kommen mehrere Kisten über Rollbänder nach vorne Richtung Bildschirm gerollt. In einer davon befindet sich eine Kapsel. Kapsel 2 in Ausflug ins Ambelen-Center. 3. Ihr kommt in einen Bereich mit weiteren Läden. Ganz vorne rechts befindet sich ein Schrank. Springt über die Rezeption zu einem zweiten Schrank, den ihr einsaugt und umstürzen lasst. Im folgenden Raum befindet sich eine Kapsel.

Wo finde ich Figurenkapseln an der Ewigblau-Küste in Kirby und das vergessene Land? Einsamer Strand 1. Ihr kommt zu Beginn zu einer Insel mit einem Stern darauf. Rechts davon befindet sich eine Kapsel im Wasser. 2. Im dritten Abschnitt kommt ihr zu zwei Krokodilen. Links von ihnen befindet sich eine Leiter. Klettert hoch und sammelt die Kapsel ein. Betoninseln 1. Im ersten Abschnitt gelangt ihr zu einer runden Plattform mit Maulwürfen. Besiegt diese und schnappt euch den Bohrer. An einer der Grabestellen befindet sich eine Kapsel. 2. Ein Stückchen weiter seht ihr im Wasser auf der rechten Seite eine weitere Kapsel treiben. Klettertour auf dem Zementgipfel 1. Nach der dritten Leiter am Anfang seht ihr links einen kleinen Pool mit Wasser. Zerstört die Bombenkiste darin und es kommt eine Figurenkapsel zum Vorschein. 2. Nach der Rettung des zweiten Waddle Dees seht ihr links davon eine Kiste im Wasser. Darin befindet sich eine Kapsel. Stromschnellen-Wasserwerk 1. Im zweiten Abschnitt findet ihr kurz vor der Tür am Ende links hinter einem Objekt versteckt eine Kapsel. 2. Verschluckt im dritten Abschnitt die Leiter und stellt sie auf den Schalter. So öffnet ihr oben ein Tor und gelangt zur Kapsel.

Wo finde ich Figurenkapseln in den Wundaria-Ruinen in Kirby und das vergessene Land? Willkommen in Wundaria 1. Nach dem Bereich mit den vielen Fahrzeugen klettert ihr eine Leiter hoch und seht rechts einen blauen Schalter. Aktiviert ihr ihn, kommt ihr weiter oben über eine Leiter in einen Bereich, in dem ihr Achterbahn fahren könnt. Zirka auf halbem Weg lässt sich links ein blauer Schalter aktivieren, durch den ihr eine Figurenkapsel bekommt. 2. Ihr kommt zu einem Bereich mit sich drehenden Plattformen. Neben einer davon (mit einem Eis-Gegner) seht ihr einen blauen Schalter. Darunter ist eine Lücke mit einer Figurenkapsel. Rennpisten-Raserei 1. Nach der ersten Rennstrecke kommt ihr in den nächsten Abschnitt. Sammelt die Bomben-Spezial-Power auf und geht ein Stück nach unten. Rechts hinter einem Igel seht ihr eine zerstörbare Wand, dahinter ist eine Kapsel. 2. Nach dem Mini-Boss im dritten Abschnitt und der Truhe könnt ihr vor den drei Hasen links nach oben Hüpfen. Rechts seht ihr eine Kapsel für euch. 3. Im zweiten Rennen müsst ihr eine Zeit von unter 1:30 erreichen, um eine Kapsel zu erhalten. Invasion im Horrorhaus 1. Habt ihr die Glühbirne verschluckt und seid nach oben gefahren, müsst ihr einen Bereich durchqueren. Nach einem zweiten Terminal, das ihr mit Licht aktivieren könnt, kommt ihr rechts an eine Stelle, bei der eine Plattform aus der Wand fährt. Springt nach oben und ihr gelangt zu einer Kapsel. 2. Im gleichen Bereich seht ihr ein drittes Terminal, in der Nähe ist ein Gegner, der auf euer Licht reagiert. Aktiviert dieses Terminal und ihr erhaltet noch eine Kapsel. 3. Im dritten Abschnitt müsst ihr eure Glühbirne loswerden. Klettert hoch und folgt dem Weg bis zur nächsten Leiter. Links davon könnt ihr oben die Kapsel eigentlich nicht übersehen. Die Wundaria-Traumparade 1. Verlasst ihr die Lagerhalle, fahren vor euch Fahrzeuge von rechts nach links. Ihr seht rechts einen blauen Schalter, den ihr aktiviert und der euch eine Kapsel oben beschert. 2. Ihr kommt zu einer runden Plattform, auf der drei Fahrzeuge im Kreis fahren. In der Mitte findet ihr einen Durchgang, durch den ihr geht. Nehmt darin den Kegel auf und springt auf den Riss im Boden für eine Abkürzung, so solltet ihr auch die Strecke in unter 5,555 Sekunden schaffen. Als Belohnung gibt's eine Kapsel. 3. Im dritten Abschnitt könnt ihr euch als Kirby mit Wasser vollsaugen. Ein Stück weiter rechts seht ihr einen Kistenstapel. Zerstört ihn, indem ihr per Wasser Fahrzeuge dagegen prallen lasst, um eine Kapsel zu bekommen.

Wo finde ich Figurenkapseln in der Winterkuppe in Kirby und das vergessene Land? Nördliche Froststraße 1. Bei der Treppe im Anfangsbereich seht ihr eine zerstörbare Wand. Zerstört die Bombenkiste und ihr könnt eine Kapsel einsammeln. 2. Bevor ihr zum Stern kommt, seht ihr links einen Rolladen. Zerstört ihn und sammelt die Kapsel darin ein. 3. Im dritten Abschnitt saugt ihr eine Treppe ein, klettert hoch und saugt eine zweite Treppe ein. Zerstört links die Kisten und ihr bekommt eine Kapsel. U-Bahnhof auf Eis 1. Ihr kommt zu einer Stelle, an der ihr rechts drei Kisten hinter einem Schild seht. Zerstört sie und es taucht eine Kapsel auf. 2. Zu Beginn des zweiten Abschnitts seht ihr an einer Wand zwei Schalter. Haut mit dem Hammer drauf und ihr findet eine Kapsel. 3. Springt zu Beginn des dritten Abschnitt auf der letzten sich bewegenden Plattform nach oben, saugt den Kegel ein und zerstört die Kisten. Dahinter aktiviert ihr den Schalter und zerstört dann noch die brüchige Stelle im Eis weiter vorne. 4. Habt ihr Waddle Dee Nummer vier gefunden, geht ihr über die kleine Passage nach recht, hüpft nach oben und zerstört ein paar Kisten. Dahinter findet sich eine Kapsel Frostböenmeer 1. Bevor ihr zum Ausgang im ersten Abschnitt kommt, zerstört ihr eine Bombenkiste und legt somit eine Kapsel frei. 2. Nach der Bootsfahrt (noch nicht die Leiter hochgehen) seht ihr rechts vorne eine leuchtende Stelle. Geht hin, um eine weitere Kapsel zu finden. 3. Am Ende des Levels vor dem Waddle-Dee-Käfig findet ihr links hinter einem Felsen noch eine Kapsel. Schlacht auf der Blizzardbrücke 1. Nach dem Kampf gegen Federina kommt ihr auf eurem weiteren Weg zu einer Kapsel, die ihr nicht übersehen könnt. 2. Vor dem Levelende seht ihr links davor eine leuchtende Stelle, durch die ihr an eine weitere Kapsel kommt.

Wo finde ich Figurenkapseln in der Originis-Wüste in Kirby und das vergessene Land? Die wüste Wiege des Lebens 1. Ihr kommt zu einem Bereich, in dem ihr einen Ring aufsaugen könnt. In dem Bereich lassen sich auch kleine Sandhügel wegblasen, woraufhin ihr eine Kapsel findet. 2. Schießt hinter dem ersten umfallenden Stahlträger auf das Ziel in der Luft für eine weitere Kapsel. 3. Eine weitere Kapsel findet ihr auf dem Schiff, wenn ihr die Kisten im Hintergrund kaputt macht. 4. Im zweiten Abschnitt kommt ihr zu einer brüchigen Stelle im Boden. Holt euch ein paar Schritte weiter den Ring, springt dann dort bei der brüchigen Stelle nach rechts und ihr findet in einem Sandhaufen eine Truhe mit Kapsel. 5. Bei einer zweiten brüchigen Stelle im zweiten Abschnitt kommt ihr durch eine Tür. Springt nach rechts rüber und auf eurem Weg kommt ihr an einer Kapsel vorbei. Auf der Suche nach der Oase 1. Folgt dem Pfad und hinter der ersten Schlange, auf die ihr trefft, befindet sich eine Kapsel. 2. Zu Beginn des zweiten Abschnitts kommt ihr an eine Stelle, an der euch drei Gegner umrunden. Links davon seht ihr eine Kapsel, die ihr gar nicht übersehen könnt. 3. Auf dem Weg zum zweiten giftigen Quaxikum in Abschnitt drei saugt ihr euch mit Wasser voll. Auf der rechten Seite entfernt ihr das Gift und findet eine weitere Kapsel. Ambelen-Center (Mitarbeiterbereich) 1. Nach dem Raum mit der sich drehenden Plattform und einem runden Loch in der Wand kommt ihr in einen anderen Raum, in dem ihr links ein paar Kisten seht. Zerstört sie und ihr findet eine Kapsel. 2. Ihr kommt zu einer Stelle, an der ihr unten einen Getränkeautomaten einsaugen könnt. Zerstört die Kisten dahinter und ihr findet eine Kapsel. 3. In einem Raum, in dem ihr eine halb im Sand verborgene Truhe seht, findet ihr rechts ein paar Kisten. Zerstört ihr sie, legt ihr dahinter einen Durchgang frei und findet darin einen Schalter, den ihr per Hammer aktiviert. Dadurch kommt ihr einen Ring. Blast damit den Sandhaufen rechts neben der Truhe weg und es zeigt sich eine Kapsel. 4. Bei den beiden sich drehenden Plattformen seht ihr rechts eine weitere Kapsel schweben. Mondscheinkluft 1. Hüpft ihr am Anfang ein wenig nach oben und habt den zweiten Gegner besiegt, seht ihr auf der rechten Seite ein Fass, in dem sich eine Kapsel verbirgt. 2. Ihr kommt im zweiten Abschnitt zu zwei Kanonen, die nach oben feuern. Springt hier weiter nach oben zur Hebebühne und stopft sie in euch. Aktiviert den Schalter links und geht durch die Tür. Fahrt darin mit der Hebebühne nach rechts und holt euch in der Mitte die Kapsel. 3. Nach dem Flugabschnitt seht ihr rechts unterhalb des goldenen Käfigs ein paar Kisten. Zerstört sie und ihr findet eine Kapsel.