Kirby und das vergessene Land: Gürteltor besiegen - Der Boss der Originis-Wüste

Fünfter Bossgegner in Kirby und das vergessene Land ist Gürteltor. Mit ihm bekommt ihr es in er Originis-Wüste zu tun und er rollt euch gerne über den Haufen oder fängt euch an.

In unserem Guide zeigen euch, was ihr bei Gürteltor alles beachten solltet und wie ihr mit ihm fertig werdet.

Alles über Gürteltor in Kirby und das vergessene Land:

