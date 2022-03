Kirby und das vergessene Land: Komplettlösung, Tipps und Tricks

Mit Kirby und das vergessene Land bestreitet der rosafarbene Held abseits der bereits veröffentlichten Ableger sein erstes richtiges Abenteuer auf der Nintendo Switch. Und da gibt es für euch einiges zu tun! Ihr könnt Waddle Dees suchen, eure Spezial-Power mit Blaupausen verbessern und es gibt auch einige Bosse zu erledigen! In unserem Guide geben wir euch alle Informationen, die ihr dafür braucht.

Wo ihr alle Waddle Dees findet

Es sind jede Menge Waddle Dees im Spiel versteckt, so viel ist sicher! In so ziemlich jedem Level gibt es welche zu finden, da müsst ihr bei der Suche schon gründlich sein. Wir zeigen euch, wo ihr sie alle findet.

Figuren zum Sammeln!

Ihr könnt im Spiel Figuren sammeln! Dazu gibt es einerseits Automaten in Waddle-Dee-Stadt, bei der ihr Kapsel mit Figuren kaufen könnt, andererseits findet ihr welche versteckt in den Levels. Wir haben die Fundorte für euch.

Wie ihr eure Kräfte steigert

Kirby kann jede Menge verschiedene Kräfte verwenden. Aber nicht nur das, sie lassen sich auch noch verbessern, was euch vor allem im Kampf gegen manche der Bosse ungemein helfen kann. Wir verraten euch, woher ihr die Blaupausen dafür bekommt.

Einem geschenkten Gaul...

In Waddle-Dee-Stadt gibt es eine Funktion für Geschenkcodes. Damit lässt sich Kirby mit nützlichen Dingen beschenken. Wir zeigen euch hier, welche Codes es gibt und was ihr dafür bekommen könnt.

In Kirby und das vergessene Land gibt es einiges für euch zu tun.

Wie ihr mit den Bossen fertig werdet

Hier bewegen wir uns ein wenig im Spoiler-Territorium, deswegen steht das an unterster Stelle. In Kirby und das vergessene Land bekommt ihr es mit einer Reihe von Bossgegnern zu tun. Wir zeigen euch, womit ihr es zu tun und habt und wie ihr den Kampf übersteht.