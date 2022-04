Kirby und das vergessene Land schreibt als größter Kirby-Launch in Japan Geschichte

In Japan hat Kirby und das vergessene Land gleich mehrere Rekorde geschlagen. Die rosa Knutschkugel ist dort sehr beliebt.

In Japan so beliebt wie noch nie

Wie Famitsu berichtet, hat sich das Spiel für die Nintendo Switch in Japan bereits in den ersten Wochen über 380.000 Mal verkauft. Somit hat sich Kirby an die Spitze der Verkaufscharts gekämpft und gilt dort als zweitgrößter Launch des Jahres - nach Pokémon Legenden: Arceus. Elden Ring sticht das knuffige Spiel somit aus.

In Japan haben die Menschen besonders viel Freude an den Abenteuern des rosa Helden - sogar mehr als an Elden Ring.

Laut Game Data Library legte Kirby und das vergessene Land den bisher größten Start des Franchsise hin. Zuvor war Kirby Super Star Ultra für DS der Rekordhalter, gefolgt von Kirby 64: The Crystal Shards für den N64. Das 3DS-Spiel Kirby Triple Deluxe belegt den vierten Platz und Kirby Star Allies für die Switch liegt direkt darunter.

Kirby and the Forgotten Land had the ??????? ?????? for the series in Japan, with a 70% increase over launch sales of Triple Deluxe.



Kirby and the Forgotten Land had the ??????? ?????? for the series in Japan, with a 70% increase over launch sales of Triple Deluxe.

It's the second biggest launch of 2022 in Japan so far, behind Pokémon Legends and above Elden Ring.

Kirby und das vergessene Land erschien am 25. März 2022 für die Nintendo Switch.