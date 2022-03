Kirby und das vergessene Land: Ultimo Ver'Ges und Ultimo Elfilis besiegen

Das Ende in Kirby und das vergessene Land ist nah und zum Abschluss bekommt ihr es noch einmal mit zwei Bossgegnern zu tun. Ultimo Ver'Ges und Ultimo Elfilis warten hier auf euch.

In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr mit diesen beiden fertig werdet und was ihr beim Kampf beachten solltet!

Alles über Ultimo Ver'Ges und Ultimo Elfilis in Krby und das vergessene Land:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Wie besiege ich Ultimo Ver'Ges in Kirby und das vergessene Land? Kompliziert ist der Kampf gegen Ultimo Ver'Ges nicht. Primär seid ihr hier damit beschäftigt, vor dem Boss davonzulaufen. Bleibt auf jeden Fall in Bewegung, um nicht eingeholt und getroffen zu werden. Zwischendurch hält er immer wieder kurz an, was euch einen Moment gibt, in dem er attackieren könnt. Achtet darauf, wenn Ultimo Ver'Ges seinen Kopf in eure Richtung bewegt. In dem Fall wird er ihn gleich nach vorne in eure Richtung bewegen, weicht zur Seite aus! Ferner schleudert er Schleim auf euch, dem ihr aber relativ einfach aus dem Weg gehen könnt. Folgt diesem Muster, bis ihr ihn bezwungen habt. Ultimo Ver'Ges in Kirby und das vergessene Land.