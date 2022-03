Kirby und das vergessene Land: Waddle Dee Fundorte und Missionen - So findet ihr sie alle!

In Kirby und das vergessene Land begebt ihr euch auf eurer Reise durch die Spielwelt unter anderem auf die Suche nach Waddle Dees. Und davon gibt es eine ganze Menge zu finden!

Nicht alles davon ist offensichtlich, manches müsst ihr gut suchen. Aber alles kein Problem, wenn wir helfen euch mit den Waddle Dee Fundorten weiter und zeigen euch, wie ihr alle Missionen löst, um noch mehr zu finden!

Wo finde ich alle Waddle Dees in den Urbanen Graslanden in Kirby und das vergessene Land? In den Naturebenen verstecken sich insgesamt 46 Waddle Dees in den verschiedenen Levels. Nachfolgend zeigen wir euch für jeden einzelnen Level, wo ihr sie finden könnt und wie ihr die jeweiligen Missionen erfüllt. Beginnen wir mit den Urbanen Graslanden. 1. Schließe den Abschnitt ab 2. Rette die versteckten Waddle Dees 1/3: Nach der Stelle mit dem Balkon müsst ihr wieder den Kegel ausspucken und kommt zu einer Art kleinem Bosskampf mit einem Schwert-Grobian. Besiegt den Gegner und holt euch dann den Waddle Dee. 2/3: Nach dem zweiten Flug mit dem Stern seht ihr eine Art Schildkröte vor euch. Klettert links die Leiter hoch und bringt den dort hängenden Kegel auf den Boden. Damit erledigt ihr die Schildkröte und bekommt einen weiteren Waddle Dee. Waddle Dee 2 in den Urbanen Graslanden. 3/3: Von der Schildkröte aus geht ihr ein wenig zurück und dann rechts über die Leiter aufs Gebäude. Saugt euch dort an dem kleinen Turm fest und dreht so lange, bis sie sich öffnet und einen weiteren Waddle Dee ausspuckt. Waddle Dee 3 in den Urbanen Graslanden. 3. Bringe 5 Tulpen zum Blühen 1/5: Direkt im Startgebiet auf einem Baumstamm. Die erste Tulpe in den Urbanen Graslanden. 2/5: Ebenfalls im Startgebiet. Auf der rechten Seite öffnet ihr per Schalter einen Durchgang. Sammelt das Kuchenstück und geht links durch den kleinen Durchgang, um zur Tulpe zu kommen. Die zweite Tulpe in den Urbanen Graslanden. 3/5: Nachdem ihr mit Kirby einen Kegel-Stopfer eingesaugt habt, kommt ihr zu einer Stelle mit einer Tulpe auf einem Fass. Die dritte Tulpe in den Urbanen Graslanden. 4/5: Nach der zweiten Reise mit dem Stern geht ihr ein Stück nach vorne und seht die rote Tulpe rechts neben einem Baum. Die vierte Tulpe in den Urbanen Graslanden. 5/5: Nach der Schildkröte geht es geradeaus das Gebäude hoch. In einer kleinen Einbuchtung seht ihr einen Stier. Lasst ihn ins Leere laufen, hinter ihm ist eine Tulpe. Die fünfte Tulpe in den Urbanen Graslanden. 4. Zerstöre den Rolladen des Gebäudes, nachdem Kirby den Getränkeautomaten aufsaugt Relativ selbsterklärend: Schießt solange auf den Rolladen, bis der zerstört wird. Macht den Rolladen kaputt. 5. Gelange über das heraussprudelnde Wasser auf den Balkon. Nachdem ihr mit Kirby einen Kegel-Stopfer eingesaugt habt, kommt ihr zu einer Stelle rechts mit einer Wasserleitung. Zerstört sie und lasst euch vom heraussprudelnden Wasser auf den Balkon befördern. Mit dem Wasser auf dem Rohr gelangt ihr auf den Balkon.

Wo finde ich alle Waddle Dees in Ab durch den Tunnel in Kirby und das vergessene Land? Weiter geht es im Level Ab durch den Tunnel mit den folgenden Missionen. 1. Schließe den Abschnitt ab 2. Rette die versteckten Waddle Dees 1/4: Ihr kommt zu einem Turm auf der linken Seite nach der ersten Röhre, den Kirby verschlucken kann. Dreht der Stick, bis er offen ist und springt zum Stern, der links einen Durchgang öffnet. Erledigt darin die Gegner und rettet einen Waddle Dee in der Truhe. Waddle Dee 1 in Ab durch den Tunnel. 2/4: Unmittelbar vor der zweiten Tür mit drei Sternen darüber seht ihr links eine zerstörbare Wand. Rechts der Tür gelangt ihr über die Lüftung nach oben, dort sprengt ihr die Bombenkiste und öffnet so den Durchgang unten. Waddle Dee 2 in Ab durch den Tunnel. 3/4: Habt ihr die zweite Tür mit den drei Sternen darüber durchquert, seht ihr im nächsten Abschnitt eine Lunte. Zündet sie mit Feuer-Kirby an, dann springt in die Kanone, bevor die Lunte abgebrannt ist. Ihr werdet nach oben zum nächsten Waddle Dee geschossen. Waddle Dee 3 in Ab durch den Tunnel. 4/4: Gegen Ende des Levels kommt ihr zu einer weiteren Lunte. Stellt die Treppe ab, zündet die Lunte an und springt in die Kanone. Oben findet ihr einen Waddle Dee. Waddle Dee 4 in Ab durch den Tunnel. 3. Finde den geheimen Raum. Zum geheimen Raum kommt ihr auf dem Weg zum ersten Waddlee Dee. 4. Entzünde 4 Laternenschalter. 1/4: Der erste Laternenschalter befindet sich beim Eingang des Tunnels auf der rechten Seite neben ein paar Absperrungen. Ihr braucht dafür Kirbys Feuer-Fähigkeit. Laternenschalter 1 in Ab durch den Tunnel. 2/4: Ihr passiert eine Tür mit drei Sternen darüber. Im nächsten Abschnitt seht ihr direkt links den nächsten Laternenschalter. Laternenschalter 2 in Ab durch den Tunnel. 3/4: Nicht weit nach Nummer 2 seht ihr auch schon den dritten Laternenschalter. Er folgt auf zwei Plattformen, die sich auf und ab bewegen und steht rechts hinter einer Barriere. Laternenschalter 3 in Ab durch den Tunnel. 4/4: Springt über die Plattformen weiter nach oben, bis ihr den letzten Laternenschalter unübersehbar vor euch habt. Laternenschalter 4 in Ab durch den Tunnel. 5. Entferne das Gesucht-Poster. Zum Ende hin, wenn ihr eine Treppe verschluckt, kommt ihr zu einem Gesucht-Poster an der Wand. Spuckt die Treppe dort aus, springt mit Kirby hoch und zerstört das Poster. Wo ihr das Gesucht-Poster in Ab durch den Tunnel findet.

Wo finde ich alle Waddle Dees auf der Kugelsteinstraße in Kirby und das vergessene Land? Der nächste Level im Spiel führt euch zur Kugelsteinstraße. Hier gibt's das hier zu finden: 1. Schließe den Abschnitt ab. 2. Rette die versteckten Waddle Dees. 1/4:Nach dem Abschnitt mit den rollenden Steinen seht ihr eine zerstörbare Wand und rechts davon eine Zielscheibe. Schießt mit Entdecker-Kirby auf diese und ihr findet einen versteckten Waddle Dee. Waddle Dee 1 auf der Kugelsteinstraße. 2/4: Nachdem ihr bergauf an den rollenden Steinen entlang vorbeigekommen seid, erreicht ihr eine kleine Stahlbrücke. Schießt auf das fliegende Ziel, das ihr dort seht, wodurch sich ein Durchgang öffnet. Geht hinein, klettert die Leiter hoch und zerstört dort alle Ziele, damit ihr eine Truhe bekommt. Erwischt ihr nicht alle Ziele sofort, könnt ihr den Raum zurücksetzen, in dem ihr raus und wieder rein geht. Waddle Dee 2 auf der Kugelsteinstraße. 3/4: Ihr kommt an eine Stelle, an der ihr vor einem riesigen Stein flüchtet. Folgt dem Pfad der Münzen vor euch und ihr solltet einen Schalter vor euch sehen, der einen weiteren Käfig mit einem Waddle Dee hervorbringt. Waddle Dee 3 auf der Kugelsteinstraße. 4/4: Ihr kommt zu einem Auto, das ihr verwenden könnt. Ein Stückchen weiter seht ihr einen Waddle Dee in einem Käfig in einem Gebäude. Springt dort über die Schanzen und rammt euer Auto so mit dem Turbo in die Seite des Gebäudes, um ihn zu befreien. Waddle Dee 4 auf der Kugelsteinstraße. 3. Iss 3 Snacks von Baumstümpfen. 1/3: Den ersten Snack findet ihr unmittelbar nach dem Start auf der linken Seite auf einem Baumstumpf. Könnt ihr nicht übersehen. Snack 1 auf der Kugelsteinstraße. 2/3: Ihr kommt zu einer Leiter zu Beginn des Levels. Direkt links über dieser findet ihr ein paar Bananen auf dem Baumstumpf. Snack 2 auf der Kugelsteinstraße. 3/3: Nach einer kleinen Stahlbrücke und einem weiteren Loch im Boden, das ihr überwindet, kommt ihr zu einem Baumstamm, neben dem ein Felsen leuchtet. Springt auf den Felsen und es erscheint ein Snack, den ihr einsammelt. Snack 3 auf der Kugelsteinstraße. 4. Entdecke auf deinem Weg bergauf den Seitenpfad. Nach dem ersten Abschnitt mit den rollenden Steinen klettert ihr eine Leiter hoch und begebt euch bergauf. Begebt euch nach oben bis zu einem Haus, direkt davor könnt ihr nach rechts gehen. Hier findet ihr den Seitenpfad. 5. Fahre, ohne in den Abgrund zu stürzen. Ihr müsst das Auto im Level verwenden und es dabei vermeiden, in den Abgrund zu stürzen. Also vorsichtig fahren!

Wo finde ich alle Waddle Dees in Ausflug ins Ambelen-Center in Kirby und das vergessene Land? Nun steht der Ausflug ins Ambelen-Center auf dem Programm. Dort könnt ihr folgendes finden: 1. Schließe den Abschnitt ab. 2. Rette die versteckten Waddle Dees. 1/4: Ihr kommt in einen Korridor, in dem ihr von oben mit Bomben beworfen werdet. Rechts oben seht ihr einen gefangenen Waddle Dee. Zerstört hier die Bombenkiste. Woraufhin eine Leiter nach oben freigelegt wird. Klettert hoch und befreit ihn. Waddle Dee 1 in Ausflug ins Ambelen-Center. 2/4: Nehmt den Weg beim Burger-Schild, dort findet ihr eine Truhe, in der ein Waddle Dee versteckt ist. Waddle Dee 2 in Ausflug ins Ambelen-Center. 3/4: Ihr kommt zu einem Bereich mit einem Stachelfeld in der Mitte und Rollbahnen rundherum. Links im Hintergrund zerstört ihr die brennenden Holzstämme und klettert dann die Leiter hoch. Aktiviert den Schalter und ihr zerstört die Wand, befreit so einen Waddle Dee, den ihr nur noch einsammeln müsst. Waddle Dee 3 in Ausflug ins Ambelen-Center. 4/4: Bei der zweiten Abzweigung wählt ihr den richtigen Kuchen-Weg (in der Passage ganz hinten links) und findet den Waddle Dee auf einer Bühne in einer Truhe in der Mitte. Waddle Dee 4 in Ausflug ins Ambelen-Center. 3. Iss 4 Donuts 1/4: Findet ihr oberhalb eines Gerüsts auf einem Tisch zwischen zwei Rolltreppen. Zerstört die Kisten vor dem Tisch. Donut 1 in Ausflug ins Ambelen-Center. 2/4: An der Stelle mit den Spitzen in der Mitte und den Rollbahnen rundherum seht ihr rechts unten eine leuchtende Stelle. Geht mit Kirby hin und es kommt ein Donut zum Vorschein, den ihr nur noch einzusammeln braucht. Donut 2 in Ausflug ins Ambelen-Center. 3/4: Den dritten Donut findet ihr nach der zweiten Abzweigung (der Kuchen-Weg in der Passage ganz hinten links. Geht im folgenden Raum nach links und seht eine leuchtende Stelle auf einem Tisch. Springt drauf und auf dem Tisch links daneben zeigt sich ein Donut. Donut 3 in Ausflug ins Ambelen-Center. 4/4: Über dem letzten goldenen Käfig am Ende befindet sich der letzte Donut. Donut 4 in Ausflug ins Ambelen-Center. 4. Iss einen Superkraft-Lolli Ihr findet einen Superkraft-Lolli, indem ihr nach Ankunft im Center nach oben geht und bis ganz nach rechts, bevor es weiter in den Hintergrund hinein geht. Rechts auf ein paar Sitzpolstern seht ihr den Lolli. Hier findet ihr den Superkraft-Lolli. 5. Laufe durch das Center, ohne dich zu verirren Hierzu müsst ihr den korrekten Weg durch das Center finden. Es gibt mehrere Abzweigungen und Hinweise, wie der richtige Weg ist, es hat alles mit Schildern zu tun. Zuerst habt ihr die Wahl zwischen drei Wegen. Nehmt den Pfad mit dem Burger-Schild. An der zweiten Stelle findet ihr eine Karte hinter einem Schrank, die euch unterhalb eines Kuchenstücks den Weg zeigt. Aber es gibt zwei Kuchenschilder. Springt rechts rüber, stürzt noch einen Schrank um und ihr findet Teil 2 dieser Karte, die ein Eis zeigt. Nehmt in dieser Passage also den Weg ganz hinten links. Hier nehmt ihr den mittleren Weg.