Umsonst bis Donnerstag: Deshalb solltet ihr euch schnell noch Relicta bei Epic Games runterladen

Ihr seid auf der Suche nach Rätseln, die euch fordern und gleichzeitig hübsch verpackt sind? Ich hätte da eine Empfehlung - und die gibt es bis Donnerstag sogar kostenlos im Epic Games Store.

Wenn Logik und Kreativität aufeinandertreffen

Die Rede ist vom Relicta, einem physikbasierten Rätselspiel in First-Person-Ansicht, das mich sehr begeistert hat. Das kreative Knobelparadies spielt mit den Kräften von Magnetismus und Schwerkraft und lässt euch die Anziehung von Würfeln und speziellen Magnetfeldern kontrollieren. Dadurch seid ihr sozusagen der Avatar der zwei Pole.

Die Würfel müsst ihr auf speziellen Schnittstellen platzieren, um weiter zum nächsten Level zu gelangen. Um die den Quader durch Abstoßen und Anziehen von einem Punkt zum nächsten zu befördern, benötigt es sowohl logisches als auch kreatives Denken. Die innovativen Lösungswege lassen dabei viel Spielraum zum Ausprobieren und sorgten hier und dort für überrascht aufgerissene Augen meinerseits.

Mit eurer charmanten Anziehungskraft knobelt ihr euch durch eine ganze Forschungsstation, um die Geheimnis eines mysteriösen außerirdischen Kristalls zu lüften - und die Rätsel haben es wirklich in sich. Zeitweise musste ich über eine Stunde an einem Level herumprobieren. Mein Kopf hat so stark gequalmt, dass ich mir beinahe Sorgen um meinen Rauchmelder gemacht hätte. Tipps oder Lösungen bietet das Spiel nicht, aber wer googeln kann, findet sicher auch anderswo Hilfe in großer Rätselnot.

In Relicta werden die Pole gut sichtbar mit blauer und roter Farbe angezeigt.

Einem geschenkten Gaul...

Leichtes Gehirnjogging für zwischendurch ist Relicta also nicht - eher ein Sprint, der alle grauen Zellen fordert. Manchmal kann das frustrierend sein, andererseits fühlt sich der Triumph über ein besonders schweres Level dadurch nur umso süßer an. Und mal ganz ehrlich, was hat man schon zu verlieren, wenn man das Spiel geschenkt bekommt?

Bis zum 27. Januar um 17:00 Uhr könnt ihr Relicta im Rahmen der Gratis-Aktion bei Epic Games abholen. Wer Portal geliebt hat, kann sicher auch diesem hübschen Physik-Puzzler etwas abgewinnen. Ich wünsche alles Spielern, die sich für dieses kleine Knobelgeschenk entscheiden auf jeden Fall viel Spaß beim Grübeln.

Relicta stammt aus dem Hause Ravenscourt und wurde von Mighty Polygon entwickelt. Seit dem 4. August 2020 ist der Puzzle-Plattformer erhältlich.