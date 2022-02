Kraftons neue virtuelle Menschen bewegen sich beeindruckend realistisch

Krafton zeigt in einer technischen Demo, wie nah an der Realität das Studio inzwischen seine Charaktere erstellen kann. Möglich macht das ein Mix aus künstlicher Intelligenz und einer speziellen Hyperrealismus-Technologie.

Starke Emotionen bei Krafton

Die "virtuellen Menschen", die Krafton mithilfe seiner Technologie erstellt, beherrschen eine ausdrucksstarke Mimik. Pupillen, Augenlider und Mundwinkel bewegen sich deutlich realistischer, als man es gewohnt ist. Auch die Bewegungen der Charaktere wirken sehr lebendig und die Haare weich. Die Bewegungen wurden durch Motion-Capture eingefangen und für die Pupillenbewegungen nutzt Krafton eine Rigging-Technik. Sehr selbst:

Kraftons Creative Director ist von den neuen Möglichkeiten begeistert und sagt, dass diese Demo zeigt, "welche Art von High-End-Inhalten mit der Hyperrealismus-Technologie umgesetzt werden kann."

"Diese Demo zeigt die ersten Schritte, um eine unglaubliche und interaktive virtuelle Welt (Metaverse) zu erschaffen. In der Zwischenzeit werden wir weiter fortgeschrittene Versionen virtueller Menschen und Inhalte einführen, weil wir an die unendliche Nutzbarkeit solcher Technologien glauben."

Krafton hat vor, seine beeindruckende Technologie nicht nur für Spielcharaktere zu verwenden, sondern auch im E-Sport und als virtuelle Influencer und Entertainer. Auch soll die Forschung zu anderen Technologien wie künstliche Intelligenz, Text-to-Speech, Speech-to-Text und Voice-to-Face fortgesetzt werden, um die virtuellen Menschen in ihrer Kommunikationsfähigkeit zu verbessern.

Kraftons CEO, CH Kim, sagte bereits bei einem internen Meeting im vergangenen Monat, dass die Hyperrealismus-Technologie künftig in vielen Projekten eingesetzt werden soll. Wir dürfen in Sachen Realismus also wohl noch einiges aus dem Hause Krafton erwarten.