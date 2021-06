Lady Dimitrescu nimmt nicht jede Stufe: Neue Details in Resident Evil: Village entdeckt.

Die Fans von Lady Dimitrescu aus Resident Evil: Village sind zahlreich und ihnen fallen die seltsamsten Sachen an der übergroßen Vampirdame auf. Nein, dieses Mal dreht es sich nicht um ihr großzügiges Dekolleté und sie wurde auch nicht Mod-gestützt in eine Soccer-Mon oder ein Nackt-Modell verwandelt. Es geht darum, wie sie sich durch das Schloss bewegt. Mit einer Größe von fast drei Metern hat sie öfters mal Probleme durch die kleinen Türen des Schlosses zu kommen, was euch immer wieder wertvolle Sekunden gibt, um abzuhauen. Schließlich kann Lady Dimitrescu nicht direkt bekämpft werden und so schleicht sie euch wie ein lahmer Nemesis hinterher.

Andere Stellen des Schlosses besucht sie anscheinend mit deutlich mehr Schwung. Der Tik Tok Channel "hiddengamingdetails" zeigt mit einem kurzen Ausschnitt, dass bei den Treppen in den Keller hinunter eine Feinheit erst gar nicht auffällt. Sicher, die Stufen sehen schön alt und hübsch texturiert aus, aber erst beim zweiten Hingucken fällt auf, dass jede dritte Stufe ausgetreten ist. Das könnte daraufhin deuten, dass die Dame des Hauses gern mal in den Keller geht und sonst niemand das tut - schließlich schlurfen die Zombies mit weniger weitgreifenden Schritten durch das Schloss. Egal, es sieht, wenn man es einmal entdeckt hat, überhaupt nicht mehr zufällig aus und könnte ein weiteres Detail der kleinen, aber feinen Spielwelt sein, die Capcom da so liebevoll ausgestaltet hat.

Nur jede dritte Stufe wird von der großen Dame abgenutzt.

Es finden sich eine Reihe anderer Feinheiten, wie zum Beispiel der Name des Rotweins, einem wichtigen Schlüsselitem im Schloss, ist Regina Rose, oder auch Die Rote Königin. Die Antagonistin im ersten Resident Evil Film hieß auch die Red Queen. Wie gehört das zusammen? Gar nicht? Wahrscheinlich.

Die Lady macht weite Schritte.

Dann ist es euch vielleicht nicht aufgefallen, aber alle Spiegel sind im Haus von Ethan verhangen, nur einer ist frei, der aber beschlagen und somit auch nutzlos. Achtet einfach mal im New Game Plus drauf. Dann fanden es die Entwickler von Resident Evil: Village wohl auch schade, dass aus der legendären P.T. Demo von Kojima nie wirklich ein Silent Hill wurde, und so haben sie den Korridor praktisch 1:1 nachgebaut, Telefon und Baby inklusive. Okay, das Baby in resident Evil funktioniert etwas anders. Leute, die all das und viel, viel mehr Details beachten, könnten wirklich daran gedacht haben, dass die Lady nur jede dritte Stufe nimmt...

Geht einfach noch mal durch das Game, ignoriert die nicht ganz so komplizierte Story und würdigt die anderen Feinheiten.