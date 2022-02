Leak deutet mehr Nintendo-Lego-Sets an, darunter ein großes für 230 Dollar

Ein neuer Leak zeigt neun neue, Nintendo-bezogene Lego-Sets, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen.

Eines davon hat einen Preis von 229,99 Dollar, der etwa dem zuvor veröffentlichten NES-Lego-Set entspricht.

Was erwartet uns?

Die Sets wurden unter dem Codenamen "Leaf" beim Händler Eugene Toy & Hobby entdeckt. Der gleiche Codename wurde bereits für frühere Nintendo-Sets verwendet.

Kurz darauf wurden die Einträge zwar entfernt, die angegebenen Set-Nummern entsprechen aber Einträgen, die die deutsche Lego-Fanseite Promobricks bereits vergangenes Jahr entdeckt hatte. Damals war aber nicht klar, dass es sich um Nintendo-Sets handeln könnte.

Acht der neun Sets sollen am 1. August 2022 erscheinen, das teurere Set folgt am 1. Oktober 2022.

Die Set-Nummern und Preise sehen wie folgt aus:

71403 TBC - 59,99 Dollar

71404 TBC - 9,99 Dollar

71405 TBC - 19,99 Dollar

71406 TBC - 29,99 Dollar

71407 TBC - 79,99 Dollar

71408 TBC - 129,99 Dollar

71409 TBC - 69,99 Dollar

71410 TBC - 5,99 Dollar

71411 TBC - 229,99 Dollar

Das bereits veröffentlichte NES-Set.

Dass acht der Sets am 1. August 2022 erscheinen sollen, spricht eher dafür, dass es sich dabei um eine Erweiterung der interaktiven Lego-Super-Mario-Reihe handelt.

Das Set für 229,99 Dollar trägt aber zugleich eine Altersempfehlung von 18+, wie es bei dem NES-Set und dem Fragezeichen-Block der Fall war.

Was erwartet uns also als Nächstes? Vielleicht ein SNES in Lego-Form? Oder doch etwas ganz Anderes?