Leaker findet mysteriöse neue Xbox-App im Microsoft Store

Ein bekannter Microsoft-Store-Leaker hat eine neue, mysteriöse Xbox App im Microsoft Store entdeckt.

Aggiornamenti Lumia, so der Name des Twitter-Accounts, entdeckte eine versteckte Xbox-App namens "Unnamed Project" im Store.

Nicht so geheim, aber wofür ist sie?

Den Kommentaren von Aggiornamenti Lumia ist die App an sich nicht so "geheim", wie es den Anschein habe, allerdings bleibt ihr Zweck vorerst noch unklar (via Purexbox).

Das hält die Leute natürlich nicht davon ab, darüber zu spekulieren, wofür diese App gedacht sein könnte.

Manche hoffen darauf, dass Xbox irgendwann das Game-DVR-Feature der Konsole überarbeitet und erweitert und dass dies eventuell ein Hinweis darauf sein könnte.

Aggiornamenti Lumia hat wiederum "keine Idee", wofür diese App gedacht sein könnte. Vielleicht finden wir es ja schon bald heraus.

Microsoft's started working on a new Xbox app dubbed... Unnamed Project ? (not so secret to be honest) pic.twitter.com/rfJC2SyRAf — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) March 24, 2022

Zuletzt hatte AMD angekündigt, dass die Upscaling-Technologie FidelityFX Super Resolution (FSR) auf die Xbox kommen und dort für alle Entwickler und Entwicklerinnen verfügbar sein wird.

Indes feiert Xbox das neunte Jubiläum seines Indie-Programms ID@Xbox. Seit dessen Start haben Indie-Entwickler und -Entwicklerinnen mehr als 2,5 Milliarden Dollar damit verdient.

Für Sonic-Fans sind wiederum diese haarigen Controller interessant (oder auch nicht), die Xbox anlässlich des Starts des zweiten Sonic-Films verlost. Ansonsten sind sie nämlich unverkäuflich.