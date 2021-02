Legends of Runeterra: Die neuen Champions aus "Imperien der Aufgestiegenen" im Trailer

Ein Trailer zur neuen Legends-of-Runeterra-Erweiterung "Imperien der Aufgestiegenen" ist da

Er zeigt die Story des versunkenen Shurima-Imperiums und neue Champions

Insgesamt 110 Karten und neun Champions sollen mit der Erweiterung ins Spiel kommen

Riot Games gräbt die Shurima-Region unter dem Wüstensand hervor und bringt das uralte Imperium nach Legends of Runeterra. Der neue Trailer zur sandigen Erweiterung und der Vorstellungszeitplan wurden nun veröffentlicht.

Mit "Imperien der Aufgestiegenen" wird das bestehende Kartenset des League-of-Legends-Kartenspiels um 110 neue Karten und neun Champions erweitert. Bis zur Veröffentlichung der Erweiterung am 3. März stellt Riot Games jeden Tag neue Karten des Sets auf seinen Social-Media-Kanälen vor.

Der neue Trailer zeigt die Geschichte eines wertvollen Relikts aus vergangener Zeit, das von vielen Mächten stark umkämpft ist, da es das Schicksal der Welt maßgeblich beeinflussen kann. Nur wer das Siegel des Kaisers besitzt, hat das Recht, Shurima zu beherrschen. Auf der knapp vierminütigen Reise in das uralte Wüstenimperium begegnen wir bereits den ersten Champions.

So werden mit der neuen Erweiterung die Brüder und Rivalen Nasus und Renektion in die kleinen Runeterra-Karten gebannt und auch Azir, ein machtgieriger Imperator aus Shurima, der nach seiner Ermordung als mächtiges Gottswesen wiedergeboren wurde, wird bald Herrscher über seine ersten Runeterra-Decks. Um an das mächtige Siegel zu gelangen, schickt der goldene Vogelgott seine vertrautesten Krieger.

Neun Karten wurden bereits auf der offiziellen Webseite angekündigt. Darunter das Wahrzeichen "Buried Sun Disc", einige hochrangige Bewohner Shurimas, wie Ratsmitglieder oder eine Botschafterin und ein paar süße Poros mit jeder Menge dekadentem Goldschmuck um den flauschigen Hals.

Hier seht ihr einen Teil der neuen Shurima-Armee.

Die neuen Karten bauen darauf auf, die Sonnenscheibe (das Wahrzeichen) mit Stacks zu füttern. Jede Runde bekommt sie automatisch einen Stack, einige Karten geben ihr mit ihren Effekten weitere Punkte und das Aufleveln - was ebenfalls eine neue Mechanik der Expansion ist - bringt der Scheibe ganze zehn Stacks.

Ziel ist es, insgesamt 25 Punkte auf die Scheibe zu bringen, um das vergrabene Relikt zu altem Glanz zu bringen. Die ausgebuddelte Scheibe bewirkt, dass all eure Aszendenten, die bereits das zweite Level erreicht haben, ein weiteres Level aufsteigen - und das für den gesamten Rest des Spiels.

Zusätzlich zieht ihr einmalig zur Feier der restaurierten Goldscheibe einen jeder eurer Untertanen. Andere Effekte verschiedener Karten werden ebenfalls durch das Aufsteigen eurer Aszendenten ausgelöst. Es gibt also viele Synergien rund um die Shurima-Scheibe. Mal sehen, wie das Set die Meta verändern wird.