Lego bringt die Spice Girls als BrickHeadz-Set

Die Spice Girls gibt es bald in Lego-Form, Lego veröffentlicht die fünf Popsängerinnen als BrickHeadz-Set.

1996 begann die Karriere der Spice Girls, als Emma, Geri, Mel B, Mel C und Victoria nicht nur die britischen Charts eroberten und viele bekannte Songs ablieferten.

Reunion in Block-Form

Während Fans in aller Welt auf eine echte Reunion der fünf Sängerinnen warten, könnt ihr sie zumindest bald mit dem BrickHeadz-Set wieder zusammenbringen.

"Jedes Spice Girl ist mit ihrem Signature-Look als detailtreue Miniversion aus Lego-Elementen im Set enthalten", heißt es von Lego dazu.

Für das Outfit von Mel B wurden etwa neue Lego-Steine mit Leopardenmuster entwickelt, auch der Trainingsanzug von Mel C und das rosafarbene Kleid von Emma orientierten sich an den Originalen. Victoria trägt wiederum ein kleines Schwarzes und Geri ihr Union-Jack-Kleid.

So sehen die Spice Girls in Lego-Form aus.

Das Set "Hommage an die Spice Girls" wird am 1. März 2022 in den Lego Stores weltweit veröffentlicht und ist gleichzeitig auch hier im Online-Shop erhältlich.

"Besonders große Fans der erfolgreichen Girl-Band können sich außerdem am 05. März 2022 auf das Lego BrickHeadz Spice Girls Celebration Weekend im Berliner Flagship Lego Store in der Tauentzienstraße 20 freuen", heißt es. "Im Store wird es eine 1990er Jahre-inspirierte Fotostation geben, an der sich Besucher/Innen fotografieren und ihr Foto anschließend als Magazincover vor Ort ausdrucken lassen können."

Der Preis des Sets, das insgesamt 578 Steine umfasst, liegt bei 49,99 Euro. Die Figuren sind jeweils circa 8cm lang, 5cm breit und 5cm hoch.