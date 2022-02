Lego DC Super Villains: Rote Steine finden - Hier bekommt ihr sie!

Auch in Lego DC Super Villains gibt es wieder eine Reihe an roten Steinen zu sammeln, mit denen sich verschiedene Extras im Spiel freischalten lassen.

Unter anderem könnt ihr mithilfe der roten Steine etwa mehr und schneller Steinchen sammeln.

Alles über rote Steine in Lego DC Super Villains:

Wo finde ich die roten Steine in Lego DC Super Villains?

Es gibt insgesamt 20 rote Steine in Lego DC Super Villains zu finden. 15 davon verbergen sich in den Hauptmissionen des Spiels, fünf weitere findet ihr in den Bonus-Levels.

Mit jedem gesammelten und anschließend freigeschalteten Stein könnt ihr ein witziges oder nützliches Extra aktivieren.

Wo kaufe ich die roten Steine in Lego DC Super Villains? Nachdem ihr sie freigeschaltet habt, müsst ihr sie im Spiel noch einmal mit Steinchen kaufen. Möglich ist das alles bei Star Labs in Metropolis. Ihr kommt dort schnell hin, indem ihr im Extras-Menü einfach einen roten Stein anklickt, der zum Kauf verfügbar ist.

Bei Star Labs schaltet ihr die roten Stein in Lego DC Super Villains frei.

Die meisten dieser Steine findet ihr erst im freien Spiel. Bei der Levelauswahl wird euch sogar angezeigt, in welchem Teil des Levels sich der rote Stein befindet.

Liste aller roten Steine in Lego DC Super Villains

Helium-Modus - Level 1: Der Frischling - Wird von einer goldenen Statue auf dem Uhrenturm gehalten.

- Level 1: Der Frischling - Wird von einer goldenen Statue auf dem Uhrenturm gehalten. Bunte Fußabdrücke - Level 2: Böse sein ist nett - Auf der zweiten Ebene in einem Fischtank. Mit Reverse Flash kommt ihr ran.

- Level 2: Böse sein ist nett - Auf der zweiten Ebene in einem Fischtank. Mit Reverse Flash kommt ihr ran. Große Köpfe - Level 3: Star des Tages - Im Hauptbereich müsst ihr alle fünf Ziele innerhalb wenige Sekunden treffen.

- Level 3: Star des Tages - Im Hauptbereich müsst ihr alle fünf Ziele innerhalb wenige Sekunden treffen. Hilfssteinchen einsammeln - Level 4: Harley und Ivy - Bei der Party am Ende zerstört ihr die Statue auf dem Dach.

- Level 4: Harley und Ivy - Bei der Party am Ende zerstört ihr die Statue auf dem Dach. Minikits finden - Level 5: Zeit für den nächsten Ausbruch - Zerstört das goldene Gitter während des Kampfes mit Hugo Strange und springt runter.

- Level 5: Zeit für den nächsten Ausbruch - Zerstört das goldene Gitter während des Kampfes mit Hugo Strange und springt runter. Steinchen anziehen - Level 6: Grodd-Ulation - Lasst Sprungpflanzen wachsen und schaltet das Licht an.

- Level 6: Grodd-Ulation - Lasst Sprungpflanzen wachsen und schaltet das Licht an. Kampfkonfetti - Level 7: Oa Nein! - Befindet sich auf einem Müllkahn.

- Level 7: Oa Nein! - Befindet sich auf einem Müllkahn. Steinchen x2 - Level 8: Kracht's im Museum - Über einen Spiegel gelangt ihr zu dem roten Stein, den ihr sehen könnt.

- Level 8: Kracht's im Museum - Über einen Spiegel gelangt ihr zu dem roten Stein, den ihr sehen könnt. Schnell verwenden - Level 9: Keile unter dem Meer - Singt dem Seemonster was vor.

- Level 9: Keile unter dem Meer - Singt dem Seemonster was vor. Pjupju-Modus - Level 10: In Grids Netz - Gebt den dreistelligen Code im Safe ein.

- Level 10: In Grids Netz - Gebt den dreistelligen Code im Safe ein. Goldene Steine finden - Level 11: Apokolips, Wow! - Hypnotisiert den Party-Parademon.

- Level 11: Apokolips, Wow! - Hypnotisiert den Party-Parademon. DC-Blasen - Level 12: Das mit dem T.Rex-Mech - Läutet die Glocken der Amazonen.

- Level 12: Das mit dem T.Rex-Mech - Läutet die Glocken der Amazonen. Charaktermarken finden - Level 13: Owlman im Sturzflug - Springt aufs Laufband und sammelt in der folgenden Sequenz die Teile des roten Steins ein.

- Level 13: Owlman im Sturzflug - Springt aufs Laufband und sammelt in der folgenden Sequenz die Teile des roten Steins ein. Abriss-Modus - Level 14: Überraschung von Steppenwolf - Nutzt einen Spiegel in der Ecke, um zum Stein zu gelangen.

- Level 14: Überraschung von Steppenwolf - Nutzt einen Spiegel in der Ecke, um zum Stein zu gelangen. Steinchen x4 - Level 15: Der Mann im Mond - Verbirgt sich im oberen Bereich des ersten Abschnitts auf dem Thron von Darkseid.

- Level 15: Der Mann im Mond - Verbirgt sich im oberen Bereich des ersten Abschnitts auf dem Thron von Darkseid. Steinchen x6 - Bonus-Level 1: Granny weiß Bescheid - In der Badewanne.

- Bonus-Level 1: Granny weiß Bescheid - In der Badewanne. Superklatsche - Bonus-Level 2: Von Mann zu Mantis - Unter dem großen Zahnrad befindet sich ein Bat-Schalter.

- Bonus-Level 2: Von Mann zu Mantis - Unter dem großen Zahnrad befindet sich ein Bat-Schalter. Steinchen x8 - Bonus-Level 3: Gut gestampft, Stompa! - Im Kampf gegen Stompa müsst ihr eine Pflanze erblühen lassen.

- Bonus-Level 3: Gut gestampft, Stompa! - Im Kampf gegen Stompa müsst ihr eine Pflanze erblühen lassen. Partyhüte - Bonus-Level 4: Arma-Ghetto Superstar - Nutzt das Graffiti auf der Wand in der Nähe des Startpunkts.

- Bonus-Level 4: Arma-Ghetto Superstar - Nutzt das Graffiti auf der Wand in der Nähe des Startpunkts. Steinchen x10 - Bonus-Level 5: Der Kanto-R stimmt an - Schleicht euch in den Trophäenraum.

Jedes Extra kostet euch eine gewisse Summe Steinchen in Lego DC Super Villains frei.

