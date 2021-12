Lego-Set zu Sonic the Hedgehog geleakt - Ab in die blockige Green Hill Zone

Im Februar wurde bestätigt, dass Lego die Veröffentlichung eines Sets auf Basis der Green Hill Zone aus Sonic the Hedgehog plant.

Konkrete, neue Details dazu gab es seitdem nicht dazu, nun ist aber anscheinend das Verpackungsdesign des Sets geleakt.

Ein erster Blick auf die Green Hill Zone

Durch die Verpackung könnt ihr gleichzeitig auch einen ersten Blick auf das Design des offiziellen Sets werfen.

Das Set entstand im Rahmen des Lego-Ideas-Programms, bei dem Fans ihre Designs auf die Lego-Ideas-Webseite stellen. Erreicht ein Set mindestens 10.000 positive Bewertungen, wird es für die Produktion eines realen Sets in Betracht gezogen.

Anfang des Jahres wurde, wie zuvor erwähnt, die Produktion der Green Hill Zone bestätigt. Das Design hatte der 24-jährige Sonic-Fan Viv Granell auf der Lego-Ideas-Webseite eingereicht.

There's yer Sonic Lego set leaked. pic.twitter.com/UC0UV0rpu6 — Jordan Middler (@JordanMiddler) December 24, 2021

"Ich habe mich fast mein ganzes Leben lang mit der Welt von Sonic beschäftigt, und sie passt so perfekt zum Lego-System, dass ich etwa ein Jahr damit verbracht habe, Unterstützung zu sammeln, damit sie realisiert werden kann", sagte Grannell damals.

"Dass 10.000 Leute hinter meinem Entwurf standen, war schon überwältigend genug, selbst mit Freunden und Familie im Rücken, aber dass er für die weitere Entwicklung ausgewählt wurde, war das aufregendste Geheimnis, das ich je hüten musste!"

Dem geleakten Bild zufolge besteht das offizielle Set aus 1.125 Teilen.

Zugleich ist es nicht das einzige Lego-Set zu einem Videospiel, das demnächst erscheinen könnte. Beim Händler Wagner's tauchte vor einigen Tagen ein Tallneck-Set zu Horizon: Zero Dawn auf der Webseite auf, berichtet VGC - mittlerweile wurde der Eintrag wieder entfernt.