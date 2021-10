Lernt die Spielmechaniken von Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters im ersten Entwicklertagebuch kennen

Frontier Foundry und Complex Games zeigen euch im ersten Entwicklertagebuch zu Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters mehr über den kommenden Titel.

In der ersten Episode geht es dabei um die Kernmechaniken des Spiels. Zu Wort kommen Creative Director Noah Decter-Jackson, Art Director Jonas Van Niekerk und Lead Designer Peter Schnabl.

Sie alle präsentieren die beiden verschiedenen Gameplay-Ebenen, die euch im Spiel erwarten. Das ist zum einen der taktische Kampf auf sich ständig verändernden Schlachtfeldern. Ihr schickt eure Kampftruppe über die Maps und nutzt unter anderem Hindernisse und Gefahrenquellen für eure Zwecke.

Die zweite Ebene befasst sich mit dem strategischen Management. Ihr kümmert euch um Verwaltung und Reparatur eures Schlachtkreuzers "The Baleful Edict", während ihr über die ganze Galaxis verteilt gegen "The Bloom" kämpft.

"Während die erste Saat von 'The Bloom' in der Luft liegt, können die Spieler gespannt auf den zweiten Teil der Entwicklertagebuch-Serie warten, in der sie mehr über die Warpbrut erfahren werden, die in den Schatten lauert und auf den Ruf des Nurgle wartet", heißt es.

Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters erscheint 2022 für den PC.