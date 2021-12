Nachfolgend die Liste der Titel, die ihr per simplem Pulldown-Menü in die "Eurogamer Top 50 Spiele des Jahres 2021" befördern könnt.

Erklärung: Alles in allem dürft ihr zehn Spiele auswählen, fünf sind mindestens erforderlich. Die ersten drei von euch genannten Spiele ergattern dabei Extra-Punkte. Sprich: Platz 1 bekommt acht Punkte, Platz 2 sechs Punkte, Platz 3 vier Punkte, Platz 4 drei Punkte und Platz 5 noch zwei Punkte. Alle restlichen Nennungen schieben sich mit einem Punkt in die Liste. Die Nennung eines "Grundes" (das Feld unterhalb jedes Pulldown-Kästchens) ist wie gehabt optionaler Natur. Gelungene Gründe beziehungsweise Erklärungen haben allerdings eine gute Chance, in unserem fünfteiligen Countdown-Special unter Angabe eures Eurogamer-Usernamens aufzutauchen.

Wichtiger Hinweis: Wenn ihr Änderungen an eurer Auswahl vornehmen wollt, könnt ihr einfach nochmal eine neue Rangliste wählen und diese abschicken - die vorherige Einsendung wird dadurch überschrieben. Beachtet aber, dass zuvor abgegebene Kommentare dann gelöscht werden. Ihr müsstet sie also, wenn ihr eure Wahl anpasst, erneut eintragen.

Einsendeschluss ist Dienstag, der 21. Dezember 2021, 12:00 Uhr.